Париж не готов к диалогу с Москвой, заявили во Франции

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале заявил, что США и Великобритания не осудили нападение Израиля на посольство Ирана в Дамаске. Он обвинил представителей этих стран в «словесной эквилибристике», передает РИА Новости.