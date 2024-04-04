Париж не готов к диалогу с Москвой, заявили во Франции

Фото: iStock/:andriano_cz
Париж не выразил готовности к диалогу с Москвой по Украине в ходе телефонного разговора между министрами обороны двух стран, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Agence France-Presse (AFP).
По данным французских источников, министр обороны Себастьян Лекорню и министр обороны России Сергей Шойгу обсудили возможность диалога между двумя странами.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Парижу не понадобится помощь США или союзников по НАТО, если французские войска будут присутствовать на Украине и произойдет прямой конфликт с Россией.
Читайте также:
В России раскритиковали США за отсутствие реакции на удар Израиля по Дамаску
Иракские группировки заявили об атаке на израильскую авиабазу
Американская журналистка рассказала секрет Байдена
«Франция не выразила "готовности к диалогу" с Россией по поводу войны на Украине во время телефонного разговора между министрами», – указали журналисты.
Читайте также:
В России раскритиковали США за отсутствие реакции на удар Израиля по Дамаску
Иракские группировки заявили об атаке на израильскую авиабазу
Американская журналистка рассказала секрет Байдена
Александр Климов