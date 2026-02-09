Посол Мешков: Париж и Киев поддерживают террористов в Африке
Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что Париж и Киев поддерживают террористические группы в африканских странах, чьи правительства сотрудничают с Москвой. Такое мнение дипломат высказал в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, Франция ищет причины своих неудач на Африканском континенте и возлагает ответственность на Россию. Мешков утверждает, что в рамках этого противостояния ведется взаимодействие с украинскими спецслужбами и оказывается помощь различным вооруженным формированиям с целью ослабления местных властей.
Дипломат напомнил, что в начале 2000-х годов Москва и Париж обсуждали возможности совместной работы в Африке, прежде всего в экономической сфере. Однако позже, как отметил посол, французская сторона взяла курс на противодействие участию России в проектах на континенте.
Мешков подчеркнул, что государства региона Сахеля, по его оценке, стремятся проводить более независимую политику и уже не рассматривают себя как сферу влияния Франции. Это, считает дипломат, вызывает раздражение у французских властей. Официальных комментариев Парижа и Киева по поводу этих заявлений на момент публикации не приводилось.
Читайте также: