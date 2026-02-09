Посол Мешков: Париж и Киев поддерживают террористов в Африке

09 февраля 2026, 15:39

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что Париж и Киев поддерживают террористические группы в африканских странах, чьи правительства сотрудничают с Москвой. Такое мнение дипломат высказал в эфире телеканала «Россия-24».