В СВР озвучили новые планы Запада на Беларусь
Страны Запада намереваются подготовить в Беларуси новую «цветную революцию» и подбирают для этого активных либеральных политиков. Об этом сообщает РИА Новости.
В разведслужбе заявили, что находящиеся в Литве и Польше представители белорусской оппозиции во главе со Светланой Тихановской, по их оценке, за последние годы продемонстрировали неспособность заметно влиять на ситуацию в стране. На этом фоне, утверждает СВР, западные государства планируют провести «инвентаризацию» оппозиционных кадров, чтобы определить, кого можно задействовать в «подрывной деятельности».
Также в заявлении говорится, что цель подобных действий — спровоцировать политический кризис к президентским выборам 2030 года. 18 декабря, президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что не может гарантировать свое участие в выборах 2030 года, отметив при этом, что со здоровьем у него все в порядке и он рассчитывает, что так будет и дальше.
