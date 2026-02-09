Junge Welt: Россия перешла к тактике истощения противника

09 февраля 2026, 13:34

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Россия перешла к новой модели ведения боевых действий, основанной на системном истощении противника. По мнению немецкой газеты Junge Welt, такой подход предполагает отказ от классической тактики прорывов.





В материале говорится, что фронт рассматривается как единый управляемый контур, где важную роль играют математические модели оценки ущерба и постоянная обратная связь. Авторы утверждают, что боевые действия выстраиваются последовательно и опираются на анализ больших массивов данных.





«Россия ведёт боевые действия как фабрика — стандартизировано, на основе больших данных. Цель — не территория, а планомерное ослабление систем противника», — отмечается в публикации.