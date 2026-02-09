Junge Welt: Россия перешла к тактике истощения противника
Россия перешла к новой модели ведения боевых действий, основанной на системном истощении противника. По мнению немецкой газеты Junge Welt, такой подход предполагает отказ от классической тактики прорывов.
В материале говорится, что фронт рассматривается как единый управляемый контур, где важную роль играют математические модели оценки ущерба и постоянная обратная связь. Авторы утверждают, что боевые действия выстраиваются последовательно и опираются на анализ больших массивов данных.
«Россия ведёт боевые действия как фабрика — стандартизировано, на основе больших данных. Цель — не территория, а планомерное ослабление систем противника», — отмечается в публикации.
Издание также указывает, что практическим воплощением этой концепции стали так называемые «зоны тотального уничтожения» и автономные подразделения нового типа. При этом, как считают журналисты, западные аналитики допускают ошибку, оценивая ситуацию исключительно по темпам продвижения войск.
По версии авторов статьи, стратегическая задача Москвы заключается не в быстром захвате территорий, а в создании условий, при которых ресурсы противника окажутся перегружены и перестанут справляться с нагрузкой.