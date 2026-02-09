«Преждевременно»: Политолог оценил перспективу нормализации отношений России и США

09 февраля 2026, 14:20

Политолог Дудаков: существенного сближения между Россией и США не наблюдается

Фото: Istock/Oleksii Liskonih

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что существенного сближения между Москвой и Вашингтоном сейчас не наблюдается. По его мнению, преждевременно говорить о конкретных подвижках в двусторонних отношениях.





В беседе с «NEWS.ru» Дудаков отметил, что риторика администрации США по некоторым вопросам стала мягче, но это не привело к реальным изменениям. Эксперт подчеркнул, что стороны не делают практических шагов к разрядке.



В качестве примеров он привёл вопросы возвращения дипломатической собственности, урегулирования визового режима и смягчения санкций, которые, по его словам, остаются нерешёнными.

«Говорить о том, что есть какие-либо перспективы в дальнейшей нормализации отношений США и России — преждевременно. Мы не готовы идти на какие-то серьёзные уступки, сдавать наши интересы, отказываться от поддержки стран, которые к нам дружественно относятся», — заявил политолог.