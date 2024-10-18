Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник счёл шантажом заявление Владимира Зеленского членстве Украины в НАТО и ядерном оружии.
«Украина самостоятельно возобновить какой-то ядерный потенциал не готова. Это выглядит как шантаж со стороны Зеленского, который происходит от безысходности и от понимания, что все попытки продвинуть «план победы» не выходит. Запад не настроен давать больше денег, не намерен включать Украину в состав НАТО и брать на себя дополнительные обязательства. Это стремление Киева шантажировать своих западных партнёров», — пояснил в беседе с RT Мирошник.
А французский евродепутат Тьери Мариани высказал мнение о том, что Украина в принципе не состоялась как государство. Он также считает, что «план победы» Зеленского свидетельствует лишь о том, что Киев и далее намерен продолжать конфликт, наживаясь на нём за счёт западных партнёров.
«У Зеленского нет плана мира. Его план — заработать как можно больше денег. Украина — это несостоявшееся государство, где одни люди наживаются на конфликте, а другие — погибают. План состоит в том, чтобы поддерживать всё это как можно дольше», — прокомментировал в беседе с «Известиями» евродепутат.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал безответственным и абсурдным заявление Владимира Зеленского о том, что для Украины членство в НАТО — альтернатива ядерному оружию.
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