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Посол Мирошник назвал шантажом заявления Зеленского о ядерном оружии

18 октября 2024, 15:04

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник счёл шантажом заявление Владимира Зеленского членстве Украины в НАТО и ядерном оружии.
«Украина самостоятельно возобновить какой-то ядерный потенциал не готова. Это выглядит как шантаж со стороны Зеленского, который происходит от безысходности и от понимания, что все попытки продвинуть «план победы» не выходит. Запад не настроен давать больше денег, не намерен включать Украину в состав НАТО и брать на себя дополнительные обязательства. Это стремление Киева шантажировать своих западных партнёров», — пояснил в беседе с RT Мирошник.

А французский евродепутат Тьери Мариани высказал мнение о том, что Украина в принципе не состоялась как государство. Он также считает, что «план победы» Зеленского свидетельствует лишь о том, что Киев и далее намерен продолжать конфликт, наживаясь на нём за счёт западных партнёров.



«У Зеленского нет плана мира. Его план — заработать как можно больше денег. Украина — это несостоявшееся государство, где одни люди наживаются на конфликте, а другие — погибают. План состоит в том, чтобы поддерживать всё это как можно дольше», — прокомментировал в беседе с «Известиями» евродепутат.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал безответственным и абсурдным заявление Владимира Зеленского о том, что для Украины членство в НАТО — альтернатива ядерному оружию.

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Американцы отметили, что уровень жизни за последние годы ухудшился
Gallup: более половины американцев стали жить хуже, чем четыре года назад
18 октября 2024, 15:12

Фото: iStock/rarrarorro

Согласно недавнему опросу, проведённому социологической службой Gallup, более половины американцев (52%) считают, что их уровень жизни ухудшился по сравнению с 2020 годом. Об этом информирует РИА Новости.
Помимо этого, по данным опроса, 39% респондентов отметили улучшение своего материального положения, 8% не ощутили изменений.

Кроме того, опрос также показал, что 46% участников оценивают текущие экономические условия в стране как плохие. Только 29% описали их как «удовлетворительные», а лишь четверть (25%) считает экономическую ситуацию хорошей. Более того, 62% респондентов отметили ухудшение экономической ситуации по сравнению с 2020 годом.

Отмечается, что эти результаты являются наихудшими за последние 40 лет и отражают растущее недовольство граждан состоянием экономики. Gallup проводит подобные опросы каждые четыре года в преддверии президентских выборов в США.

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#опрос
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Собчак раскритиковала «план победы» Зеленского
Ксения Собчак заявила, что не видит перспектив в «плане победы» Зеленского
18 октября 2024, 15:08

Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале раскритиковала «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского.
По словам Собчак, перспектив в данном плане нет.

«А новое в плане — что? А ресурс «воевать до последнего украинца» неисчислим? А зачем ЕС и Штатам такой проблемный актив сейчас?» — отметила журналистка.

Она также извинилась за данную «честную и неприятную публикацию».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы» 16 октября в Верховной раде. План состоит из пяти пунктов. Уточняется, что данная инициатива не раз подвергалась критике и игнорированию со стороны Запада.

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Швыткин: Заявление Зеленского о ядерном оружии подчёркивает его нелегитимность
18 октября 2024, 14:47

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал безответственным и абсурдным заявление Владимира Зеленского о том, что для Украины членство в НАТО — альтернатива ядерному оружию.
«Это безответственное заявление со стороны лидера Украины ещё раз подчеркивает его нелегитимность. Абсолютно абсурдное заявление. Это является самоубийственным шагом в отношении тех государств, которые будут возглавлять или оказывать какую-либо помощь в возможном ядерном потенциале Украины. Власти Украины проводят безответственную политику. Такого рода заявление подчёркивает, что это — фашистский режим», — прокомментировал в беседе с RT Швыткин.

До этого Владимир Зеленский в беседе с Financial Times заявил о том, что судьба Украины имеет три пути развития, которые будут определяться итогами выборов в США. Как передают argumenti.ru, по его мнению, один из таких путей – продолжение поддержки киевского режима.

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо ЕС заявил о том, что ЕС устал от украинского конфликта, потому что ситуация никак не разрешается, несмотря на оружейные поставки Киеву.

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ТАСС: атомный ракетоносец «Князь Пожарский» приступил к госиспытаниям
18 октября 2024, 14:34

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский», построенный на заводе «Севмаш» сейчас проходит государственные испытания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
«АРПКСН «Князь Пожарский» успешно завершил заводские ходовые испытания и в настоящее время проходит государственные испытания», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вывод корабля из эллинга «Севмаша» состоялся 3 февраля. Предварительно, субмарина будет передана ВМФ России до конца текущего года.

АРПКСН «Князь Пожарский» относится к четвертому поколению подводных атомоходов. Он оснащен современными комплексами ракетного и торпедного оружия, а также межконтинентальными баллистическими ракетами морского базирования «Булава».

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Байден предупредил Украину о предстоящей тяжелой зиме
Президент США Байден заявил, что Украину ждет тяжелая зима
18 октября 2024, 14:22

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Украину ждет тяжелая зима, предупредил американский лидер Джо Байден на пресс-конференции в Берлине. Об этом сообщает Agence France-Presse.
Байден отметил, что в предстоящие холода никому не следует расслабляться. Лидер Соединенных Штатов призвал зарубежных союзников по Североатлантическому альянсу продолжать военную помощь Украине.

Байден добавил, что НАТО «остается сильной и более единой, чем когда-либо».

Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что зима этого года может стать самой тяжелой в истории Украины. С весны 2024 года Украина потеряла около половины мощностей производства электроэнергии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В МИД РФ раскрыли последствия убийства главы ХАМАС
МИД РФ об убийстве главы ХАМАС Синвара: замена уже нашлась
18 октября 2024, 13:46

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Убийство главы ХАМАС Яхьи Синвара в газе Синвара вряд ли скажется на ситуации в регионе, замена ему уже нашлась, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. По его словам, движение возглавит Халед Машаль.
«Уже не первый раз происходят такие драматические события. Находится всегда замена и уже нашлась. Я так понимаю, что Халед Машаль, который когда-то и до Исмаила Хания возглавлял уже ХАМАС, сейчас опять возглавит ХАМАС», — пояснил он.
Напомним, 17 октября в секторе Газа израильские военные ликвидировали главу ХАМАС Яхью Синвара. Эту информацию 17 октября распространила государственная телерадиокомпания Kan, ссылаясь на источник, позже ее подтвердили в ЦАХАЛ и опубликовали видео, на котором виден глава палестинского движения, снятое дроном всего за несколько минут до его ликвидации.

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Байден едва не присвоил ликвидацию главы ХАМАС Яхьи Синвара США
18 октября 2024, 13:28

Джо Байден (сайт Кремля)

Президент США Джо Байден чуть не присвоил Вашингтону ликвидацию главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Слова заокеанского лидера приводит Белый дом.
«Сегодня хороший день для мира. Мы взяли Син… Я позвонил Биби (премьер-министру Израиля Биньямину - ред.) Нетаньяху, чтобы поздравить его с взятием Синвара», — сказал Байден журналистам по прибытию в ФРГ на встречу с мировыми лидерами.
Перед этим в Госдепе США заявляли, что американская сторона считала главу ХАМАС главным препятствием, чтобы завершить конфликт между Палестиной и Израилем. При этом подчеркивалось, что о сроках прекращения конфликта Вашингтон говорить не готов.

Израиль начал операцию «Железные мечи» 7 октября 2023 года в ответ на проникновение боевиков ХАМАС в приграничье.

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США удвоят производство ракетных двигателей
Defense One: США удвоят производство ракетных двигателей на фоне поставок ВСУ
18 октября 2024, 13:18

Фото: iStock/Austin Nooe

Американская оборонно-промышленная компания Northrop Grumman намерена удвоить объемы производства ракетных двигателей в год для восполнения Пентагоном запасов вооружений после поставок Украине. Об этом информирует издание Defense One.
Согласно информации источника, предприятие готовится увеличить годовое производства твердотопливных ракетных двигателей до 14 тысяч единиц. При том, что в течение последних нескольких лет компания выпускала порядка 5-6 тысяч двигателей ежегодно.

Как отметил руководитель одного из подразделений концерна Гордон Лопрести, спрос диктует необходимость увеличивать производство. Northrop Grumman установила «отличные партнерские отношения с правительством Соединенных Штатов», что позволит добиться намеченных целей.

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ЦАХАЛ опубликовала кадры с дрона с последними минутами главы ХАМАС Синвара
18 октября 2024, 13:09

Фото: iStock/Tomas Ragina

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала видео, на котором виден глава палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар, снятые дроном всего за несколько минут до его ликвидации.
На видео видно, как дрон залетает внутрь полуразрушенного дома. В помещении находится раненый Синвар, однако лицо мужчины закрыто. Лидер ХАМАС попытался сбить БПЛА палкой, но промахнулся.

По предварительной информации, чуть позже Синвар был убит выстрелом снайпера в голову.

Напомним, 17 октября в секторе Газа израильские военные ликвидировали главу ХАМАС Яхью Синвара. Эту информацию 17 октября распространила государственная телерадиокомпания Kan, ссылаясь на источник.

Ранее сообщалось, что ВВС атаковали десятки бойцов ХАМАС и «Исламского джихада», которые, по данным военных, действовали в здании школы на севере анклава.

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