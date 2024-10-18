Швыткин: Заявление Зеленского о ядерном оружии подчёркивает его нелегитимность

Китай не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта на Украине и призывает США перестать использовать ситуацию для очернения и давления на Пекин, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Таким образом она прокомментировала введение американских санкций против китайских компаний, которые якобы связаны с используемыми российскими войсками беспилотниками.