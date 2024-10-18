Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал безответственным и абсурдным заявление Владимира Зеленского о том, что для Украины членство в НАТО — альтернатива ядерному оружию.
«Это безответственное заявление со стороны лидера Украины ещё раз подчеркивает его нелегитимность. Абсолютно абсурдное заявление. Это является самоубийственным шагом в отношении тех государств, которые будут возглавлять или оказывать какую-либо помощь в возможном ядерном потенциале Украины. Власти Украины проводят безответственную политику. Такого рода заявление подчёркивает, что это — фашистский режим», — прокомментировал в беседе с RT Швыткин.До этого Владимир Зеленский в беседе с Financial Times заявил о том, что судьба Украины имеет три пути развития, которые будут определяться итогами выборов в США. Как передают argumenti.ru, по его мнению, один из таких путей – продолжение поддержки киевского режима.
Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо ЕС заявил о том, что ЕС устал от украинского конфликта, потому что ситуация никак не разрешается, несмотря на оружейные поставки Киеву.
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