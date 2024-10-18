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ЕС устал от украинского конфликта, потому что ситуация никак не разрешается, несмотря на оружейные поставки Киеву, заявил словацкий премьер Роберт Фицо в беседе с прессой по итогам саммита государств-участников ЕС.
«Все уже устали от этой темы, я видел это и вчера на представителях Европейского совета, потому что конфликт длится уже больше двух лет, скоро это будет три года, но мы не видим никакого решения…» — прокомментировал политик.Он добавил, что, по его мнению, ситуация не будет меняться год за годом, кроме количества погибших, сколько бы саммитов ни собиралось. У России же при этом будет все больше территорий, уверен Фицо.
Глава киевского режима Владимир Зеленский все время говорит о некоем «плане победы», однако, по оценкам экспертов, он сводится к очередным требованиям Украины к западным союзникам.
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