Фото: сайт Кремля
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский, вероятно, подразумевал под «победным планом» одноименный наркотик. Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.
Политик пояснил, что слово «план» следует понимать, как жаргонное название марихуаны. По словам Медведева, западные союзники приказали предводителю киевского режима быть аккуратнее и «сменить кокс на траву».
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский получил критику за свой «план победы» даже из Соединенных Штатов Америки. Примечательно, что украинский президент выдвинул ультиматум, дав Западу три месяца на рассмотрение своего плана, однако был проигнорирован. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова