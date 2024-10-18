Медведев предположил, что под «победным планом» Зеленский подразумевал наркотик

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал важными слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский виноват в начале конфликта на Украине. Об этом он заявил в своем телеграм-канале. По его словам, это признание ничего не изменит, но является важным в будущем.