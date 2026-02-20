Посол Нечаев: Россия не отказывалась от диалога с Западом

20 февраля 2026, 15:23

Фото: iStock/macky_ch

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что Москва не отказывалась от переговоров с Западом, однако выступает за диалог на равных и без ультиматумов. Об этом сообщает ТАСС.





По его словам, российская сторона готова к «конструктивному, партнерскому разговору» без давления, поучений и высокомерия.





«Именно к такому диалогу мы готовы и всегда об этом говорим», — подчеркнул дипломат.