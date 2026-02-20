Посол Нечаев: Россия не отказывалась от диалога с Западом
Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что Москва не отказывалась от переговоров с Западом, однако выступает за диалог на равных и без ультиматумов. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, российская сторона готова к «конструктивному, партнерскому разговору» без давления, поучений и высокомерия.
«Именно к такому диалогу мы готовы и всегда об этом говорим», — подчеркнул дипломат.
Нечаев отметил, что Москва ценит позицию «здравомыслящих политиков», которые понимают негативные последствия разрыва отношений с Россией — прежде всего для самой Германии и ее социально-экономического положения. По его мнению, санкционная политика в первую очередь отражается на инициаторах ограничений.
Посол добавил, что Россия поддерживает те силы на Западе, которые выступают за разумный диалог. В частности, он упомянул премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, чью позицию в Москве «позитивно учитывают».