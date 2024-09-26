Володин не верит в причастность украинских дайверов к подрыву «Северных потоков»

Фото: сайт Кремля
Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин не верит в то, что к подрыву «Северных потоков» причастны украинские дайверы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Володин напомнил, что за два года после теракта на газопроводах «Северный поток» расследования, проведенные Германией, Данией и Швецией, не дали конкретных результатов. По его словам, России не предоставили доступа к материалам дела, что затрудняет процесс и может скрывать улики.
Он отметил, что за взрывами стоят США и сам президент Джо Байден, которому было выгодно устранить Западную Европу от дешевого российского газа.
По его словам, все инициаторы и исполнители диверсии должны понести ответственность. Володин пояснил, что срок давности в данном случае не существует.
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«А высказанный ряд версий событий порой вызывал лишь смех. Спихнуть вину на некую «проукраинскую группировку» и гражданских дайверов не получится», — написал спикер.
Он отметил, что за взрывами стоят США и сам президент Джо Байден, которому было выгодно устранить Западную Европу от дешевого российского газа.
По его словам, все инициаторы и исполнители диверсии должны понести ответственность. Володин пояснил, что срок давности в данном случае не существует.
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Дарья Осипова