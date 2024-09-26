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Володин не верит в причастность украинских дайверов к подрыву «Северных потоков»

26 сентября 2024, 09:48
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин не верит в то, что к подрыву «Северных потоков» причастны украинские дайверы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Володин напомнил, что за два года после теракта на газопроводах «Северный поток» расследования, проведенные Германией, Данией и Швецией, не дали конкретных результатов. По его словам, России не предоставили доступа к материалам дела, что затрудняет процесс и может скрывать улики.

«А высказанный ряд версий событий порой вызывал лишь смех. Спихнуть вину на некую «проукраинскую группировку» и гражданских дайверов не получится», — написал спикер.



Он отметил, что за взрывами стоят США и сам президент Джо Байден, которому было выгодно устранить Западную Европу от дешевого российского газа.

По его словам, все инициаторы и исполнители диверсии должны понести ответственность. Володин пояснил, что срок давности в данном случае не существует.

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В Китае отреагировали на обвинения в свой адрес по украинскому кризису
Ван И: у обвинений против Китая по украинскому кризису есть скрытые мотивы
26 сентября 2024, 10:21

Фото: iStock/Sky_Blue

Обвиняющие Китай в контексте украинского кризиса на самом деле руководствуются скрытыми мотивами. Такое заявление сделал глава МИД КНР Ван И на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
В среду министр провёл встречу с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, в ходе которой была затронута проблема украинского кризиса.

Ван И отметил, что власти Китая всегда старались придерживаться объективной и справедливой позиции по данному вопросу, стремясь охладить ситуацию. В дальнейшем Пекин намерен продолжать прилагать усилия для достижения мира.

По словам главы МИД, есть люди, которые осуждают Китай в рамках украинского кризиса. Так вот они руководствуются скрытыми мотивами, пытаясь переложить всю ответственность на Пекин.

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Посол Нечаев: Версия о подрыве СП водолазами выполняет развлекательную функцию
26 сентября 2024, 10:08

Фото: istockphoto/Olekcii Mach

Цель, которую преследуют СМИ, распространяя информацию о подрыве газопроводов «Северный поток» командой ныряльщиков — отвлечь внимание публики от настоящих причин диверсии. Такая история носит скорее развлекательный характер.
Об этом в разговоре с РБК заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. Он напомнил, что, согласно предлагаемой версии, некая бригада ныряльщиков с неизвестной шхуны разместила огромное количество взрывчатки на огромной глубине и полностью взорвала газопровод.

«В такую историю верится с трудом. Она может скорее развлечь, чем убедить в правдивости», — подчеркнул российский дипломат.

По его мнению, цель таких вбросов, появляющихся в прессе, может заключаться в попытках скрыть нанесённый Германии материальный ущерб, а стоять за этой дезинформацией могут конкретные заинтересованные лица. Нечаев предложил вспомнить, кто сейчас поставляет в ФРГ сжиженный природный газ по завышенным ценам и поразмышлять над взрывами на газопроводах в том разрезе.

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Меркурис: Зеленский практически признал неспособность ВСУ продолжать войну
26 сентября 2024, 09:56

Фото: istockphoto/Jakub Laichter

Украинский президент Владимир Зеленский фактически признал неспособность военнослужащих Вооружённых сил Украины продолжать боевые действия. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
В эфире YouTube-канала Duran он отметил, что глава киевского режима говорит о критической ситуации, в которой оказалась Украина, о том, что страна почти исчерпала все свои ресурсы и не может продолжать воевать так, как сейчас.

«Он делает такие признания, которых никогда не позволял себе раньше», — подчеркнул аналитик.

По мнению Меркуриса, украинский президент отдаёт себе отчёт обо всех существующих проблемах, но всё равно продолжает говорить о так называемом «плане победы» и утверждает, что вступления Украины в НАТО будет достаточно для заключения мира на условиях Киева. При этом, считает эксперт, кроме «нескольких человек в СМИ», никто не верит этим утверждениям.

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Офицер Дэвис: Пересмотр ядерной доктрины РФ ставит Запад перед сложным выбором
26 сентября 2024, 09:24

Фото: istockphoto/Arseniy45

Решение президента России Владимира Путина изменить условия применения страной ядерного оружия призвано побудить НАТО пересмотреть своё отношение к украинскому конфликту. Такое мнение высказал подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис.
В эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive он указал, что таким шагом Россия как бы говорит Североатлантическому альянсу: «Оставайтесь в стороне, или мы вынуждены будем задействовать ядерное оружие».

«Я не думаю, что это пустые угрозы», — подчеркнул отставной американский военный.

По мнению Дэвиса, новые шаги России в области ядерной доктрины ставят перед Западом непростой выбор: продолжать вмешиваться в конфликт, провоцируя Москву на жёсткие ответные меры в виде применения тактического ядерного оружия, либо пожертвовать Украиной. Подавляющее большинство граждан США, как и любой европейской страны, скажут, что не хотят в этом участвовать и приносить свои жизни в жертву, заключил эксперт.

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За взрывом «Северных потоков» стоит Байден, заявил Володин
Володин: за взрывом «Северных потоков» стоит Вашингтон и лично Байден
26 сентября 2024, 08:08

Фото: сайт Кремля

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за взрывом «Северных потоков» стоит Вашингтон и лично Байден. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что два года спустя после теракта на газопроводах «Северный поток» расследования, проведенные Германией, Данией и Швецией, не привели к конкретным результатам. По его словам, Российскую Федерацию не допустили к ознакомлению с ходом дела, что затягивает процесс и может скрывать улики.

«Детали не раскрываются до сих пор. Почти на все запросы Россией были получены отказы. А высказанный ряд версий событий порой вызывал лишь смех. Спихнуть вину на некую «проукраинскую группировку» и гражданских дайверов не получится», — написал спикер.

Он подчеркнул, что за взрывами стоят США и лично президент Джо Байден, которому было выгодно лишить Западную Европу дешевого российского газа.

По словам спикера, последствия ощутила прежде всего Германия, экономика которой столкнулась с рецессией и рекордным числом банкротств. Он отметил, что цены на газ для граждан ФРГ выросли на 84%.

«Получается, что за теракт на «Северных потоках» ответил не Вашингтон, а жители Германии, которым Байден и Шольц залезли в карманы», — пояснил Володин.

В результате оба потеряли доверие граждан. Один уже вышел из предвыборной гонки, продолжая исполнять президентские обязанности до конца срока. Второму, судя по результатам региональных выборов, тоже предстоит столкнуться с аналогичной судьбой, добавил спикер.

Володин также заявил, что инициаторы и исполнители диверсии должны понести ответственность, подчеркивая, что срок давности в данном случае не существует.

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Депутат Рады Дубинский: визит Зеленского в США обернулся фиаско
26 сентября 2024, 07:28

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки выглядит как фиаско из-за нереалистичных запросов Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Пока поездка Зеленского в США выглядит ожидаемым и очевидным фиаско», — отметил, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене депутат.

Он пояснил, что Зеленский прибыл в США с нереалистичным набором запросов, которые требуют от Вашингтона излишнего напряжения сил. Депутат предположил, что в Киеве рассчитывают на страх Америки за свой престиж. Однако решения там принимаются на основании стратегических расчетов, добавил Александр Дубинский.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прибыл в США. Его визит уже обернулся целым рядом скандалов. Так, в воскресенье он побывал на заводе по производству боеприпасов для Вооруженных сил Украины в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, где сразу же запросил дополнительное количество снарядов для украинской армии.

До этого стало известно, что МИД Китая Ван И не стал слушать речь президента Украины Владимира Зеленского во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН. В момент выступления Зеленского Ван И предпочел провести личную беседу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

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#владимир зеленский
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Абхазский парламент приступил к принятию обещанных России законопроектов
26 сентября 2024, 06:50

Фото: istock/rarrarorro

Парламент Абхазии начал принятие законопроектов, обещанных России, после того как Москва приостановила финансирование социальных программ в республике.
25 сентября депутаты парламента Абхазии ратифицировали Соглашение между Абхазией и РФ «о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам». Этот законопроект был одним из ключевых вопросов в переговорах между Москвой и Сухумом. Об этом сообщает издание kp.ru.

Еще одной спорной темой стало разрешение россиянам покупать коммерческую недвижимость в Абхазии. Несмотря на опасения местных жителей, связанные с возможной утратой контроля над экономическими объектами, парламент пошел на уступки.

Решение парламента Абхазии было принято на фоне недавней приостановки Россией финансирования ряда социальных программ. С 1 сентября выплаты были временно приостановлены, что затронуло врачей, учителей, сотрудников силовых структур и другие категории граждан. Министр иностранных дел Абхазии Сергей

Шамба отметил, что урегулирование спорных законодательных вопросов с Россией может поспособствовать восстановлению финансовой помощи.

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#парламент
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#абхазия
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Спикер палаты представителей конгресса США требует уволить посла Украины
26 сентября 2024, 06:10

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал немедленно уволить посла Украины в США Оксану Маркарову после визита президента Украины Владимира Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании.
Джонсон обосновал свои требования тем, что визит был организован с явным политическим уклоном и сопровождался исключительно представителями Демократической партии.

«Я требую, чтобы вы немедленно уволили посла Украины в Соединенных Штатах Оксану Маркарову», — написал Джонсон в социальной сети X, добавив, что визит Зеленского на оборонное предприятие выглядит как «очевидно партийное мероприятие, проведенное с целью помочь демократам и вмешательство в выборы».

Во время своего визита Зеленский посетил завод по производству боеприпасов для Вооруженных сил Украины в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания. Политологи выражают мнение, что подобные действия могут противоречить законодательству США, так как допускают иностранного гражданина на территорию военного предприятия, занимающегося производством боеприпасов, что строго запрещено.

Комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США уже начал расследование, связанное с визитом президента Украины на завод боеприпасов.

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#сша
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#всу
#зеленский
#посол
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Китай отказался слушать речь Зеленского
Глава МИД Китая Ван И проигнорировал речь Зеленского на Генассамблее ООН
26 сентября 2024, 05:30

Министр иностранных дел Китая Ван И не стал слушать речь президента Украины Владимира Зеленского во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
В момент выступления Зеленского Ван И предпочел провести личную беседу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В ходе встречи он заявил, что Китай поддерживает создание условий для мирного обсуждения ситуации в Украине и выступает за скорейшее завершение конфликта.

Ранее также стало известно, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отменил запланированную встречу с Зеленским, объяснив это насыщенным расписанием.

«Я не смог добавить в расписание встречу с Зеленским на этой неделе, потому что она у меня очень занятая», — отметил он.
Кроме того, Зеленский не смог добиться встречи с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Президент Украины прибыл в США для участия в Генассамблее 23 сентября. Во время своего выступления он раскритиковал ООН за бездействие и альтернативные планы по урегулированию конфликта, подчеркивая, что только его «формула мира» способна решить ситуацию, так как в ней отсутствует право вето.

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