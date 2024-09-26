Фото: сайт Кремля
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за взрывом «Северных потоков» стоит Вашингтон и лично Байден. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что два года спустя после теракта на газопроводах «Северный поток» расследования, проведенные Германией, Данией и Швецией, не привели к конкретным результатам. По его словам, Российскую Федерацию не допустили к ознакомлению с ходом дела, что затягивает процесс и может скрывать улики.
Он подчеркнул, что за взрывами стоят США и лично президент Джо Байден, которому было выгодно лишить Западную Европу дешевого российского газа.
По словам спикера, последствия ощутила прежде всего Германия, экономика которой столкнулась с рецессией и рекордным числом банкротств. Он отметил, что цены на газ для граждан ФРГ выросли на 84%.
В результате оба потеряли доверие граждан. Один уже вышел из предвыборной гонки, продолжая исполнять президентские обязанности до конца срока. Второму, судя по результатам региональных выборов, тоже предстоит столкнуться с аналогичной судьбой, добавил спикер.
Володин также заявил, что инициаторы и исполнители диверсии должны понести ответственность, подчеркивая, что срок давности в данном случае не существует.
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«Детали не раскрываются до сих пор. Почти на все запросы Россией были получены отказы. А высказанный ряд версий событий порой вызывал лишь смех. Спихнуть вину на некую «проукраинскую группировку» и гражданских дайверов не получится», — написал спикер.
Он подчеркнул, что за взрывами стоят США и лично президент Джо Байден, которому было выгодно лишить Западную Европу дешевого российского газа.
По словам спикера, последствия ощутила прежде всего Германия, экономика которой столкнулась с рецессией и рекордным числом банкротств. Он отметил, что цены на газ для граждан ФРГ выросли на 84%.
«Получается, что за теракт на «Северных потоках» ответил не Вашингтон, а жители Германии, которым Байден и Шольц залезли в карманы», — пояснил Володин.
В результате оба потеряли доверие граждан. Один уже вышел из предвыборной гонки, продолжая исполнять президентские обязанности до конца срока. Второму, судя по результатам региональных выборов, тоже предстоит столкнуться с аналогичной судьбой, добавил спикер.
Володин также заявил, что инициаторы и исполнители диверсии должны понести ответственность, подчеркивая, что срок давности в данном случае не существует.
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Дарья Осипова