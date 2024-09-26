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За взрывом «Северных потоков» стоит Байден, заявил Володин

Володин: за взрывом «Северных потоков» стоит Вашингтон и лично Байден
26 сентября 2024, 08:08
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за взрывом «Северных потоков» стоит Вашингтон и лично Байден. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что два года спустя после теракта на газопроводах «Северный поток» расследования, проведенные Германией, Данией и Швецией, не привели к конкретным результатам. По его словам, Российскую Федерацию не допустили к ознакомлению с ходом дела, что затягивает процесс и может скрывать улики.

«Детали не раскрываются до сих пор. Почти на все запросы Россией были получены отказы. А высказанный ряд версий событий порой вызывал лишь смех. Спихнуть вину на некую «проукраинскую группировку» и гражданских дайверов не получится», — написал спикер.



Он подчеркнул, что за взрывами стоят США и лично президент Джо Байден, которому было выгодно лишить Западную Европу дешевого российского газа.

По словам спикера, последствия ощутила прежде всего Германия, экономика которой столкнулась с рецессией и рекордным числом банкротств. Он отметил, что цены на газ для граждан ФРГ выросли на 84%.

«Получается, что за теракт на «Северных потоках» ответил не Вашингтон, а жители Германии, которым Байден и Шольц залезли в карманы», — пояснил Володин.

В результате оба потеряли доверие граждан. Один уже вышел из предвыборной гонки, продолжая исполнять президентские обязанности до конца срока. Второму, судя по результатам региональных выборов, тоже предстоит столкнуться с аналогичной судьбой, добавил спикер.

Володин также заявил, что инициаторы и исполнители диверсии должны понести ответственность, подчеркивая, что срок давности в данном случае не существует.

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#володин
Депутат Рады Дубинский: визит Зеленского в США обернулся фиаско
26 сентября 2024, 07:28

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки выглядит как фиаско из-за нереалистичных запросов Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Пока поездка Зеленского в США выглядит ожидаемым и очевидным фиаско», — отметил, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене депутат.

Он пояснил, что Зеленский прибыл в США с нереалистичным набором запросов, которые требуют от Вашингтона излишнего напряжения сил. Депутат предположил, что в Киеве рассчитывают на страх Америки за свой престиж. Однако решения там принимаются на основании стратегических расчетов, добавил Александр Дубинский.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прибыл в США. Его визит уже обернулся целым рядом скандалов. Так, в воскресенье он побывал на заводе по производству боеприпасов для Вооруженных сил Украины в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, где сразу же запросил дополнительное количество снарядов для украинской армии.

До этого стало известно, что МИД Китая Ван И не стал слушать речь президента Украины Владимира Зеленского во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН. В момент выступления Зеленского Ван И предпочел провести личную беседу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

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#владимир зеленский
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Абхазский парламент приступил к принятию обещанных России законопроектов
26 сентября 2024, 06:50

Фото: istock/rarrarorro

Парламент Абхазии начал принятие законопроектов, обещанных России, после того как Москва приостановила финансирование социальных программ в республике.
25 сентября депутаты парламента Абхазии ратифицировали Соглашение между Абхазией и РФ «о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам». Этот законопроект был одним из ключевых вопросов в переговорах между Москвой и Сухумом. Об этом сообщает издание kp.ru.

Еще одной спорной темой стало разрешение россиянам покупать коммерческую недвижимость в Абхазии. Несмотря на опасения местных жителей, связанные с возможной утратой контроля над экономическими объектами, парламент пошел на уступки.

Решение парламента Абхазии было принято на фоне недавней приостановки Россией финансирования ряда социальных программ. С 1 сентября выплаты были временно приостановлены, что затронуло врачей, учителей, сотрудников силовых структур и другие категории граждан. Министр иностранных дел Абхазии Сергей

Шамба отметил, что урегулирование спорных законодательных вопросов с Россией может поспособствовать восстановлению финансовой помощи.

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#соглашение
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#парламент
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Спикер палаты представителей конгресса США требует уволить посла Украины
26 сентября 2024, 06:10

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал немедленно уволить посла Украины в США Оксану Маркарову после визита президента Украины Владимира Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании.
Джонсон обосновал свои требования тем, что визит был организован с явным политическим уклоном и сопровождался исключительно представителями Демократической партии.

«Я требую, чтобы вы немедленно уволили посла Украины в Соединенных Штатах Оксану Маркарову», — написал Джонсон в социальной сети X, добавив, что визит Зеленского на оборонное предприятие выглядит как «очевидно партийное мероприятие, проведенное с целью помочь демократам и вмешательство в выборы».

Во время своего визита Зеленский посетил завод по производству боеприпасов для Вооруженных сил Украины в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания. Политологи выражают мнение, что подобные действия могут противоречить законодательству США, так как допускают иностранного гражданина на территорию военного предприятия, занимающегося производством боеприпасов, что строго запрещено.

Комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США уже начал расследование, связанное с визитом президента Украины на завод боеприпасов.

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#сша
#предприятия
#всу
#зеленский
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Китай отказался слушать речь Зеленского
Глава МИД Китая Ван И проигнорировал речь Зеленского на Генассамблее ООН
26 сентября 2024, 05:30

Министр иностранных дел Китая Ван И не стал слушать речь президента Украины Владимира Зеленского во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
В момент выступления Зеленского Ван И предпочел провести личную беседу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В ходе встречи он заявил, что Китай поддерживает создание условий для мирного обсуждения ситуации в Украине и выступает за скорейшее завершение конфликта.

Ранее также стало известно, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отменил запланированную встречу с Зеленским, объяснив это насыщенным расписанием.

«Я не смог добавить в расписание встречу с Зеленским на этой неделе, потому что она у меня очень занятая», — отметил он.
Кроме того, Зеленский не смог добиться встречи с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Президент Украины прибыл в США для участия в Генассамблее 23 сентября. Во время своего выступления он раскритиковал ООН за бездействие и альтернативные планы по урегулированию конфликта, подчеркивая, что только его «формула мира» способна решить ситуацию, так как в ней отсутствует право вето.

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#сша
#китай
#оон
#зеленский
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Премьер Грузии неожиданно высказался об отмене встречи с президентом США
26 сентября 2024, 04:50

Фото: istock/Yaraslau Mikheyeu

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отреагировал на отмену своего приглашения на прием к президенту США Джо Байдену, назвав этот шаг «несерьезным».
Он сделал заявление во время 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам Кобахидзе, приглашение поступило всего три дня назад, но впоследствии было аннулировано. Политик отметил, что не может дать «особенный комментарий» по этому вопросу, но выразил мнение, что такое поведение является «несерьезным».

«Это был своего рода гуманитарный акт в пользу [грузинской] оппозиции, однако никакого практического эффекта от этого не будет и для оппозиции», — добавил он.
Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили также прокомментировал отмену приглашения, призвав американские власти поучиться гостеприимству у грузинского народа. Данная ситуация подчеркивает напряженные отношения между Грузией и США, особенно в свете недавних политических событий в стране.

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#отношения
#грузия
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Байден на ГА ООН забыл свое местонахождение
26 сентября 2024, 04:10

kremlin

Президент США Джо Байден оговорился во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН, объявив, что находится в Вашингтоне.
Это произошло в ходе церемонии подписания декларации о поддержке Украины, проходящей в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Добро пожаловать в Вашингтон», - произнес Байден, находясь в отеле, где проходит мероприятие в рамках Генассамблеи.
Ошибка президента вызвала удивление у присутствующих, так как они знали, что находятся в Нью-Йорке.

Ранее ABC News сообщило, что президент США Джо Байден оставит после себя конфликты, включая украинский, которые предстоит разгребать будущему хозяину Белого дома, сообщает ABC News. Кроме того, нельзя забывать об эскалации на Ближнем Востоке, где может начаться полномасштабная война между Израилем и Ливаном на фоне событий в Газе.

По мнению авторов материала, речь американского лидера на Генассамблее ООН станет его последним шансом на сплочение мировых политиков для достижения мира.

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#новости
#байден
#оон
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Ливан на грани войны: премьер-министр сделал громкое заявление
Ливанский премьер не исключил начала региональной войны из-за агрессии Израиля
26 сентября 2024, 03:30

Фото: istock/rzdeb

Израильская агрессия в отношении Ливана может перерасти в наземную операцию и впоследствии в полномасштабную региональную войну, заявил премьер-министр Ливана Наджиб Микати на заседании Совета Безопасности ООН.
«Ливан сегодня является жертвой электронной киберагрессии, а также воздушной и морской агрессии, которая может перерасти в наземную агрессию и стать полномасштабной региональной войной», – отметил он, подчеркивая растущие угрозы со стороны Израиля.
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после авиаудара израильских вооруженных сил по южному пригороде Бейрута 30 июля, в результате которого был разрушен жилой дом, и погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения «Хезболлах» Фуада Шукра. Лидер «Хезболлах» Хасан Насралла ранее заявил, что действия Израиля «перешли все красные линии» и что ответ на эти атаки будет дан в ближайшее время.

Ситуация на израильско-ливанской границе продолжает обостряться, особенно после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы «Хезболлах» ежедневно обстреливают позиции друг друга вдоль границы. По данным ливанского Министерства иностранных дел, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за израильских обстрелов, тогда как около 80 тысяч жителей севера Израиля также оказались в аналогичной ситуации. Ливанское правительство призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.

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#армия
#жилой оон
#ливан
#израиль
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В США испугались нового плана Зеленского: что он выдумал на этот раз
WSJ: Новый план Зеленского вызвал беспокойство администрации Байдена
26 сентября 2024, 03:00

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена отсутствием всеобъемлющей стратегии в новом «плане победы» президента Украины Владимира Зеленского.
По мнению американских чиновников, он представляет собой лишь «переупакованную» просьбу о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на удары западными ракетами вглубь России. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

«Администрация Байдена обеспокоена тем, что план по победе... не имеет всеобъемлющей стратегии и является не более чем переупакованной просьбой о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на ракеты дальнего радиуса действия», — говорится в публикации.

По данным WSJ, как американские, так и европейские чиновники отмечают, что план Зеленского не предлагает четкого пути к победе Украины, особенно в условиях успехов российских войск на поле боя. Это вызывает сомнения в эффективности предложенного курса и приводит к растущему беспокойству среди западных союзников Украины.

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#план
#ракеты
#владимир зеленский
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Генштаб ВСУ назвал красноармейское направление самым «горячим»
Генштаб ВСУ: красноармейское направление самое сложное
26 сентября 2024, 02:28

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал красноармейское направление самым «горячим» участком фронта. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале Генштаба.
Согласно сообщению, на данном направлении сложилась наиболее сложная ситуация для украинских военнослужащих. Ожесточенные бои продолжаются в районе Константиновки и Новогродовки, где интенсивность столкновений достигает своего пика. Генштаб подчеркивает, что противостояние в этих зонах остается одним из самых напряженных на текущий момент.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия одержит победу в конфликте на Украине при любом развитии событий. В интервью YouTube-каналу Dialogue Works он подчеркнул, что, независимо от сценария, Россия в долгосрочной перспективе выйдет победителем. Риттер также заявил, что антироссийские санкции не достигли своих целей и обернулись тяжелыми последствиями для Европы, в то время как Россия переживает экономический рост.

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#всу
#киев
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