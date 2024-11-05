Посол Новой Зеландии принёс «какаху» на встречу с Путиным

Марк Джулиан Трейнор (Фото: Телеграм-канал Кремля)
Посол Новой Зеландии Марк Джулиан Трейнор 5 ноября пришёл на встречу с президентом России Владимиром Путиным для вручения верительных грамот в традиционном плаще-накидке «какаху», сообщает пресс-служба Кремля в своём Телеграм-канале.
Надевать такое одеяние во время официальных встреч — традиция у послов страны. Летом представительница Новой Зеландии Розмари Бэнкс явилась на встречу с президентом Соединённых Штатов Америки Джо Байденом в традиционном плаще «какаху».
Плащ из перьев, именуемый «какаху» — традиционный наряд коренной полинезийского народа материковой части Новой Зеландии маори. Такой плащ изготавливают с использованием перьев птицы киви — национального символа страны. Каждое перо отдельно вплетают в ткань традиционного наряда.
5 ноября в Кремле президент Российской Федерации Владимир Путин принял верительные грамоты у 28 новых послов, которые прибыли в страну. Среди послов были и представители недружественных стран.
Читайте также:
Посол Британии в Сербии попытался принизить роль советских воинов
В посольстве России заявили, что следят за перемещением войск США в Бенин
Послы РФ на Шри-Ланке призвали россиян к проверке своих документов
Плащ из перьев, именуемый «какаху» — традиционный наряд коренной полинезийского народа материковой части Новой Зеландии маори. Такой плащ изготавливают с использованием перьев птицы киви — национального символа страны. Каждое перо отдельно вплетают в ткань традиционного наряда.
5 ноября в Кремле президент Российской Федерации Владимир Путин принял верительные грамоты у 28 новых послов, которые прибыли в страну. Среди послов были и представители недружественных стран.
Читайте также:
Посол Британии в Сербии попытался принизить роль советских воинов
В посольстве России заявили, что следят за перемещением войск США в Бенин
Послы РФ на Шри-Ланке призвали россиян к проверке своих документов
Ольга Енгалычева