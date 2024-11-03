В посольстве России заявили, что следят за перемещением войск США в Бенин

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Российское посольство в Котону отслеживает данные о перемещении войск США из Нигера в Бенин. Об этом заявил посол России в Бенине и Того Игорь Евдокимов, пишет РИА Новости.
По словам посла, до настоящего времени Котону не давал комментариев по данному вопросу. Евдокимов подчеркнул, что Россия, в отличие от Запада, признает право Котону на «свободный выбор своих партнеров в сфере обороны и безопасности».
Напомним, Соединенные Штаты столкнулись с проблемой прекращения военного сотрудничества с Чадом и Нигером по инициативе этих государств. Власти Нигера и США договорились завершить вывод американских солдат из страны не позднее 15 сентября.
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Екатерина Коршунова