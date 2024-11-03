В посольстве России заявили, что следят за перемещением войск США в Бенин

Решение Германии о введении пограничного контроля с несколькими странами подорвало дух и единство Евросоюза, который теперь вряд ли сможет долго просуществовать. Об этом заявили журналисты в эфире турецкого канала Haber Global. По их словам, призывы к протекционистским мерам звучат и из других стран ЕС.