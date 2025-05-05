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По словам главы комиссии Совфеда по информполитике Алексея Пушкова, в Германии начался процесс самоликвидации с поддержкой населения страны. Об этом политик пишет в своем telegram-канале.
«48 процентов немцев в той или степени поддерживают идею запрета АдГ как экстремистской организации. Иными словами, они еще не наелись мигрантов с ножами и мачете, режущих немцев, наездов автомобилей на прохожих и посетителей ярмарк, ограблений и нападений на женщин, и так далее <…> Таким образом, эти 48 процентов активно участвуют в том, что немецкий социал-демократ Тилло Сарацин назвал самоликвидацией Германии. 90 с лишним лет тому назад подавляющее большинство немцев поддержало Гитлера — и поддерживало его до самого конца», — заявил Пушков.
По словам сенатора, во времена нацисткой Германии это была первая волна самоликвидации страны. Теперь с поддержкой запрета партии АдГ началась вторая. В поддержку своих слов Пушков обратился к немецкому политико Тилло Сарацину, по мнению которого процесс самоликвидации сейчас разворачивается намного быстрее, чем он ожидал.
Напомним, что две три жителей Германии считают партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской. При этом почти половина граждан проголосовала за запрет работы движения на территории страны.
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