Посол Ноздрёв: Передача японских Patriot Украине приведёт к тяжёлым последствиям

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Если японские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, произведённые по американской лицензии, окажутся на Украине, это будет чревато крайне тяжёлыми последствиями для отношений Москвы и Токио. Россия может предпринять конкретные ответные шаги.
Глава российской дипломатической миссии указал, что такая политика способствует либерализации экспорта вооружений, включая передачу военного оборудования и технологий. Россия будет внимательно следить за тем, чтобы поставляемые системы Patriot не оказались на Украине. А также готовить и прорабатывать ответные шаги на случай, если это всё-таки произойдёт. Это составная часть любого внешнеполитического и военного планирования, заключил Ноздрёв.
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Александр Бойцов