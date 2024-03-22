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Посол Ноздрёв: Передача японских Patriot Украине приведёт к тяжёлым последствиям

22 марта 2024, 08:15
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Если японские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, произведённые по американской лицензии, окажутся на Украине, это будет чревато крайне тяжёлыми последствиями для отношений Москвы и Токио. Россия может предпринять конкретные ответные шаги.

Об этом заявил недавно назначенный на пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Японии Николай Ноздрёв в своём первом интервью сразу после прибытия в Токио. В разговоре с РИА Новости российский дипломат отметил, что администрация японского премьера Фумио Кисиды явно взяла курс на ремилитаризацию страны и взращивание в обществе реваншистских настроений.

Глава российской дипломатической миссии указал, что такая политика способствует либерализации экспорта вооружений, включая передачу военного оборудования и технологий. Россия будет внимательно следить за тем, чтобы поставляемые системы Patriot не оказались на Украине. А также готовить и прорабатывать ответные шаги на случай, если это всё-таки произойдёт. Это составная часть любого внешнеполитического и военного планирования, заключил Ноздрёв.

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#россия
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Financial Times: Евросоюз закупит оружие для Украины из собственного бюджета
22 марта 2024, 08:21

Фото: iStock/YaroslavKryuchka

Еврсоюз (ЕС) намеревается закупить оружие для Украины на средства из собственного бюджета организации в обход существующего запрета на такие действия. Об этом сообщает Financial Times.
Еврокомиссия собрала юристов, чтобы обсудить возможность пересмотра положений по данному пункту в Договоре Европейского союза.

«Брюссель активно изучает возможности обхода пункта Договора о Европейском союзе, запрещающего закупки оружия из бюджета ЕС, так как наращивает усилия по увеличению объёмов финансирования обороны Украины», — написали в Financial Times.

В настоящий момент положения Договора таковы, что страны Евросоюза могут финансировать поставки вооружения Украине только через многосторонние фонды, созданные вне бюджета организации.

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#евросоюз
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#украина
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Посол России: НАТО стремится прописаться в АТР, и Япония этому способствует
22 марта 2024, 07:28

Фото: iStock/y-studio

Страны Североатлантического альянса (НАТО) активно стремятся укрепить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), и Япония этому способствует, заявил назначенный на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Японии Николай Ноздрев, пишет РИА Новости.
«Страны НАТО стремятся здесь прочно прописаться, и есть страны, которые этому активно способствуют. Первыми зазывалами выступают именно японцы. Мы отчетливо видим это стремление», — сообщил свое мнение дипломат.

Ноздрев уверен, что усиление НАТО в АТР проявляется через обеспечении взаимного доступа вооруженных сил на территорию друг друга, создание благоприятных условий для проведения военных тренировочных маневров в этих краях, заключается долгосрочная правовая основа для этого в виде официальных договорных соглашений.

Посол не исключает, что страны Североатлантического альянса в ближайшее время вернутся к вопросу создания в Японии своего представительства — офиса НАТО.

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#нато
#япония
#россия
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Япония отказалась поздравлять Путина с переизбранием
22 марта 2024, 06:17

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Япония не станет поздравлять Владимира Путина с переизбранием на пост президента России, сообщил РИА Новости МИД Японии.
«От японского правительства в адрес президента Путина не направляется поздравлений в связи с переизбранием на пост президента. Мы воздерживаемся от ответа о других деталях», — ответил японский МИД на запрос агентства.

Президентские выборы в России прошли с 15 по 17 марта. По итогам голосования Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов — 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, Леонид Слуцкий — 3,20%. Явка составила 77,44%, что стало рекордно высоким показателем в новейшей истории России.

С победой на выборах Путина поздравил ряд мировых лидеров, среди которых премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президенты Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Сербии Александр Вучич, ЮАР Сирил Рамафоса, ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, глава Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и другие.

Ранее посол России в Токио Николай Ноздрев заявил, что российско-японские отношения прошли точку невозврата. Он описал нынешние контакты двух стран как глубокую заморозку.

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Украина отказалась вести список «спонсоров войны» из-за давления Китая и Франции
Reuters: Пекин и Париж вынудили Украину перестать вести список «спонсоров войны»
22 марта 2024, 04:47

Фото: iStock/reflection_art

Власти Украины отказались от ведения списка «международных спонсоров войны» из-за давления со стороны Китая и Франции, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. По их словам, закрытие этого реестра может произойти уже в эту пятницу, 22 марта.
Один из собеседников агентства утверждает, что Австрия и Венгрия также оказывали давление на Киев по этому поводу. Все эти страны были недовольны, что в список внесли компании с их юрисдикцией, хотя они поддерживают Украину.

По мнению Reuters, отказ Киева от ведения списка может говорить о том, что ему приходится смягчать свою позицию из-за возникающих трудностей с поддержанием «своих военных усилий». В список «международных спонсоров войны» киевские власти включали тех физических и юридических лиц, которые продолжают торговлю с Россией и не покидают ее рынок на фоне спецоперации. По данным на март 2024 года, туда попало более 150 человек и более 40 компаний, среди которых были такие всемирно известные корпорации, как американская Mars, британская Unilever и французский Auchan, а также китайская Xiaomi, которая заявила Киеву по этому поводу публичный протест.

Позднее пресс-служба украинского правительства официально подтвердила, что кабинет министров страны решил отказаться от ведения списка «спонсоров войны» и убрать его из публичного доступа. Данное решение озвучено после расширенного заседания, где приняли участие представители Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), Службы безопасности Украины (СБУ), генпрокуратуры и министерств.

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#китай
#франция
#украина
#война
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Посол России в Токио заявил, что отношения с Японией прошли точку невозврата
22 марта 2024, 03:58

Фото: iStock/Dilok_Klaisataporn

Российско-японские отношения прошли точку невозврата, об этом заявил в интервью РИА Новости посол нашей страны в Токио Николай Ноздрев. По словам дипломата, нынешние контакты двух стран можно охарактеризовать как глубокую заморозку.
«Можно совершенно точно сказать, что они находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период из-за последовательных, умышленных и сознательных шагов, которые предпринимает нынешнее японское руководство», — заявил российский посол.

Не так давно премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио продолжает придерживаться в отношениях с Москвой курса на решение территориальных проблем и заключение мирного договора. В МИД РФ на это ответили, что из-за враждебной позиции Японии такой диалог в настоящее время невозможен.

Представители МИД подчеркнули, что после начала спецоперации в 2022 году Япония проводит в отношении России откровенно враждебный курс. Увеличивается количество антироссийских санкций, в обществе искусственно разжигаются русофобские настроения, наращивается военная активность с участием военнослужащих США и НАТО у восточных границ России, оказывается помощь киевскому режиму. В министерстве иностранных дел указали, что российская сторона в таких условиях не видит возможности для продолжения договора об основах добрососедских отношений.

Ранее Япония ввела санкции против 12 физических лиц и 36 организаций, связанных с Россией, вследствие ситуации на Украине. Под действие рестрикций, в частности, попали «Калашников», «Алмаз Антей», «Уралвагонзавод», Объединенная судостроительная корпорация, ФГУП «Атомфлот» и АО «ГТЛК».

Именно Страна восходящего солнца, согласно сообщениям министра финансов Украины Игоря Уманского, стала крупнейшим спонсором Украины начиная с 2024 года. Кроме того, по словам депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, лишь Токио выделил деньги Киеву в 2024 году.

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#япония
#россия
#посол
#отношения
#санкции
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Bloomberg: Китай готовится вторгнуться на Тайвань в 2027 году
22 марта 2024, 02:44

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Наращивание военной мощи Китая достигло самых значительных масштабов со времён Второй мировой войны. Это свидетельствует о том, что Китай движется к своей цели — к 2027 году быть готовым к вторжению на Тайвань, пишет Bloomberg.
По словам адмирала ВМС США Джона Акилино, соответствующие указания дал на встрече с руководством Народно-освободительной армии Китая (НОАК) председатель Китая Си Цзиньпин.

Действия НОАК указывают на то, что она способна уложиться в обозначенные Си Цзиньпином сроки по объединению Тайваня с материковым Китаем силой, если будет отдан соответствующий приказ, добавил адмирал в обращении к комитету палаты представителей по Вооружённым силам Соединенных Штатов.

При этом Китай всё ещё надеется решить тайваньский вопрос без войны, сделал оговорку Алкино.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что попытки недружественных Китаю стран устроить провокации по Тайваню обречены на провал.

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#сша
#владимир путин
#президент
#китай
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Лидеры ЕС не смогли достичь консенсуса по вопросу о замороженных активах России
РИА Новости: Лидеры стран Евросоюза не договорились об использовании активов РФ
22 марта 2024, 02:18

Фото: iStock/CatEyePerspective

Лидеры Европейского Союза по итогам завершившегося в Брюсселе саммита не утвердили решение по замороженным активам РФ, но лишь поручили министрам продолжить работу. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам ряда европейских дипломатических источников, среди большинства стран-членов ЕС есть общее понимание того, что средства должны пойти на покупку оружия и боеприпасов для украинской армии. Но против этой идеи выступили ряд стран-членов союза, в частности, Венгрия, Австрия и Словакия.

«Для нас, как страны с нейтральным статусом, важно, чтобы деньги, которые мы одобряем, не были потрачены на оружие и боеприпасы. Сначала обсуждалось, что они должны быть инвестированы в восстановление в Украине, и я думаю, что это разумное предложение», — сказал, например, канцлер Австрии Карл Нехаммер ещё до начала брюссельской встречи.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Соединённые Штаты предложили союзникам выпустить облигации на общую сумму в 50 миллиардов долларов с помощью замороженных на Западе российских активов. Это предложение предусматривает объединение заблокированных в странах G7 и Евросоюза активов Центробанка России.

Накануне Украине был отправлен первый финансовый транш в рамках четырехлетней программы поддержки со стороны Евросоюза на 50 миллиардов евро. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который рассказал, что программа пакета финансовой помощи от Евросоюза Киеву рассчитана до 2027 года. Это отдельная программа помощи, никак не связанная с доходами от замороженных в западных банках активов Российской Федерации. А уже помимо этого Еврокомиссия намерена до 2027 года отправить в помощь Киеву около 15 миллиардов евро в виде доходов от замороженных активов РФ.

Напомним, что с начала конфликта России с Украиной на Западе остаются замороженными около 280 миллиардов евро, большая часть из которых хранится в Евросоюзе. Власти ЕС обсуждают возможность использования этих средств, начиная как минимум с осени 2022 года.

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#евросоюз
#россия
#украина
#деньги
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Лидеры ЕС решили начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной
21 марта 2024, 23:58

Фото: iStock/DesignRage

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил на саммите Евросоюза в Брюсселе о том, что лидеры ЕС приняли решение начать переговоры о вступлении в союз Боснии и Герцеговины (БиГ). Об этом Мишель написал в социальной сети Х (бывший Twitter).
«Европейский совет только что решил начать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины. Поздравляем! Ваше место в нашей европейской семье», — написал Мишель, назвав это решение «большим шагом вперёд».

Теперь, по его словам, необходимо продолжать переговоры, дабы «Босния и Герцеговина стабильно развивалась», как того желает её народ.

Что касается переговоров о вступлении в ЕС Украины, то они приостановленыпо крайней мере до лета 2024 года, как пояснила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, сперва необходимо создать базу для обсуждения, которая должна быть готова к выборам в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом саммита ЕС в Брюсселе еще раз озвучил всю важность и необходимость оказания помощи Украине и подчеркнул, что европейцы не собираются идти умирать за Донбасс.

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#евросоюз
#украина
#политика
#переговоры
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Глава Генштаба Франции подтвердил готовность пойти дальше поставок оружия ВСУ
Глава Генштаба Франции: помощь Запада Украине может пойти дальше поставок оружия
21 марта 2024, 21:45

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Западная помощь Украине «может пойти дальше поставок оружия». Об этом заявил начальник Генштаба Тьерри Буркхард в ходе встречи с главкомом ВС Швеции Микаэлем Байденом, сообщает ТАСС.
Как утверждает Буркхард, Украина не просила об отправке западных военных на территорию страны. Он подчеркнул, что Североатлантическому альянсу нужно быть готовыми «к любому развитию событий». Как считает Буркхард, руководство РФ исходит из факта невозможности переброски военного контингента НАТО на территорию Украины.

Он также добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон «знает, что стоит на кону на Украине» и сообщениями об отправке военных пытался поддержать Киев.

Ранее МИД Франции обвинил депутата Госдумы РФ Толстого в попытках запугать Париж. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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