Фото: istockphoto/Sergey Denisenko
Ущерб морской среде способны нанести атаки Крымского моста со стороны боевиков ВСУ. Такое заявление сделал в рамках заседания арбитража в Гааге руководитель делегации РФ Геннадий Кузьмин.
«В частности, атаки Украины на мост и ее другие военные действия в этом районе могут нанести серьезный ущерб морской среде», — сказал посол.Кузьмин добавил, что украинская сторона не раз атаковала Керченский мост, при этом обвиняя Россию в увеличении напряженности. Таким образом, подчеркнул глава российской делегации, Украина просто лицемерит.
Украинская республика пытается атаковать гражданские объекты, нанося ущерб простым гражданам. Эксперты считают, что так киевский режим хочет показать Вашингтону способность навредить РФ.
Читайте также:
Стали известны детали «победного плана» Зеленского
Байден на пресс-конференции с Моди забыл, кого должен представить журналистам
Стало известно, зачем Турция хочет в БРИКС
Никита Кротов