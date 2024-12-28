Военный летчик объяснил, как Киев испортил репутацию американским F-16

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Америке не нужно было передавать Украине свои истребители F-16, так как это стало настоящей антирекламой для производителя США. Самолет крайне уязвим для современных систем ПВО. Так считает заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
«Американцам не стоило давать истребители F-16 Украине, потому что это стало антирекламой для американского производителя. Все-таки F-16 для американцев и всего Запада — это брендовая машина. Она так хорошо работала в условиях боевых действий с противниками, которые гораздо слабее», — заявил Попов в беседе с NEWS.ru.
Он отметил, что F-16 практически не участвовали в боях против настоящих современных ВС. По словам военного летчика, именно по этой причине Киев не выпускает их в небо, так как российские системы ПВО их сразу собьют.
Сбивать американские истребители могут российские комплексы ПВО «Куб» или стационарные С-300, С-400 еще за 150-200 км от линии фронта. От этих ракет практически невозможно увернуться, отметил Попов.
Однако у F-16 все же есть шанс приблизиться к ЛБС незамеченным и пустить ракеты. Для этого ему необходимо идти на предельно малых высотах — в 100-500 метрах. А это сложно, заключил Попов.
26 декабря стало известно, что ВС РФ впервые сбили истребитель F-16 в Запорожской области в момент пуска ракет Storm Shadow по российской территории.
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