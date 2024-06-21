Стало известно, какие документы необходимы россиянам для поездки в КНДР

В России День памяти и скорби отмечают 22 июня. Это памятная дата. Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни около 26, 6 млн советских граждан.