Стало известно, какие документы необходимы россиянам для поездки в КНДР

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Туроператор «Русский Экспресс» рассказал, что гражданам РФ для поездки в КНДР нужна виза. Об этом пишут «Известия».
Сообщается, что пакет документов стандартный, стоимость — около $40-60. Виза выдается строго под даты поездки. Сейчас прямых рейсов из Российской Федерации в Северную Корею нет.
В пресс-службе туроператора рассказали, что про туризм в Северную Корею стали очень часто говорить. В стране есть пляжные и горнолыжные курорты. Некоторые отели в КНДР соответствуют международным «пяти звездам». Туристы едут в страну за необычными впечатлениями и атмосферой «застывшего времени».
Ранее сообщалось, что российский турист сравнил КНДР с тюрьмой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В пресс-службе туроператора рассказали, что про туризм в Северную Корею стали очень часто говорить. В стране есть пляжные и горнолыжные курорты. Некоторые отели в КНДР соответствуют международным «пяти звездам». Туристы едут в страну за необычными впечатлениями и атмосферой «застывшего времени».
«Массовых и семейных туристов смущает закрытый характер КНДР, отсутствие некоторых элементарных сервисов вроде интернета, необходимость везде ходить с сопровождающим по строго определенным маршрутам», — отметил туроператор в беседе с Известиями.
Ранее сообщалось, что российский турист сравнил КНДР с тюрьмой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова