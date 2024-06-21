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Россия заключила с КНДР договор об автоматической военной помощи.
Об этом пишет издание «Правда.Ру».
По данным источника, российский лидер с председателем КНДР Ким Чен Ыном подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Это соглашение предусматривает «оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников договора». Таким образом будут легализованы взаимные поставки вооружений, боеприпасов, а также технологий.
Помимо этого, было объявлено о строительстве нового автомобильного моста через реку Туманная. Это обеспечит новые возможности для поставок и торговли в обе стороны.
Ким Джин Хо в статье для Mindlenews.com писал, что «Россия выбрала Северную Корею». Однако на протяжении десятилетий поддерживала Южную. По его словам, Сеул виноват в том, что игнорировал предупреждения РФ «не становиться жертвой геополитических экспериментов», отмечается в материале.
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По данным источника, российский лидер с председателем КНДР Ким Чен Ыном подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Это соглашение предусматривает «оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников договора». Таким образом будут легализованы взаимные поставки вооружений, боеприпасов, а также технологий.
Помимо этого, было объявлено о строительстве нового автомобильного моста через реку Туманная. Это обеспечит новые возможности для поставок и торговли в обе стороны.
Ким Джин Хо в статье для Mindlenews.com писал, что «Россия выбрала Северную Корею». Однако на протяжении десятилетий поддерживала Южную. По его словам, Сеул виноват в том, что игнорировал предупреждения РФ «не становиться жертвой геополитических экспериментов», отмечается в материале.
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Дарья Осипова