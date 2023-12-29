Посол РФ Феоктистов выступил против передачи Украине российских вертолетов

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Посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов заявил, что Россия категорически против возможной передачи Аргентиной Украине российских вертолётов. Об этом пишет РИА Новости.
Портал Noticias Urbanas ранее сообщал, что Аргентина планирует пожертвовать Украине два вертолёта Ми-171E, произведённых в РФ. Они были приобретены в 2011 году для антарктических проектов.
Феоктистов отметил, что аргентинские власти официально никак не комментировали эту ситуацию. По его словам, вертолёты продолжительное время использовались в Арктике, демонстрирую качество и надёжность. Сейчас же Ми-171 находятся в нерабочем состоянии, им требуется капремонт, добавил Феоктистов.
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Феоктистов отметил, что аргентинские власти официально никак не комментировали эту ситуацию. По его словам, вертолёты продолжительное время использовались в Арктике, демонстрирую качество и надёжность. Сейчас же Ми-171 находятся в нерабочем состоянии, им требуется капремонт, добавил Феоктистов.
«Но сути дела это не меняет: мы категорически против их передачи противникам России. Тем более что это противоречило бы также обязательствам Аргентины в контексте сертификата конечного пользователя», — заключил посол.
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Диана Аванесян