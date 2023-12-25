Новый президент Аргентины с битой в руках поздравил сограждан с Рождеством

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Президент Аргентины Хавьер Милей на странице в социальной сети X опубликовал фото с битой и рождественским поздравлением. Он пожелал аргентинцам не стать коммунистами.
«Счастливых праздников и будьте осторожны, чтобы не стать коммунистом», — написал президент.Комментаторы сравнили главу государства с героем из фильма Стэнли Кубрика «Заводной апельсин», и попросили обнять его «сумасшедшую собаку».
До этого Милей рассказал, кому отдаёт всю зарплату. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак