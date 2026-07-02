Посол РФ Коронелли подтвердил готовность России поддерживать Кубу

02 июля 2026, 17:26

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия готова поддерживать Кубу не только в гуманитарных вопросах, но и в политических. Такое заявление сделал посол РФ в республике Виктор Коронелли.





В беседе с «Известиями» дипломат подчеркнул, что Москва уже не раз заявляла о готовности оказания поддержки Кубе. Об этом в том числе говорили пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и официальный представитель МИД России Мария Захарова.





«Соответствующая работа ведется как на двустороннем треке, так и по линии профильных многосторонних организаций, в том числе Всемирной продовольственной программы ООН», — отметил Коронелли.