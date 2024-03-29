Посол РФ охарактеризовал замечания Байдена в адрес руководства России как непристойные

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала назвал непристойными высказывания американского лидера Джо Байдена в адрес российского политического руководства.
«К сожалению, американский президент позволяет себе столь резкие замечания, ну, просто непристойные замечания в адрес российского руководства», — отметил дипломат.
Антонов напомнил, что, в отличие от Байдена, президент России Владимир Путин никогда не допускал уничижительных высказываний в адрес иностранных лидеров, несмотря на оскорбительную риторику в его адрес.
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Александр Климов