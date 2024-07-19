ВС РФ освободили Юрьевку в ДНР

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Военнослужащие группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Юрьевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что десантники нанесли поражение формированиям трёх механизированных, двух мотопехотных, пехотной и десантно-штурмового соединения ВСУ и двух бригад теробороны.
Кроме того, за минувшую неделю бойцы подразделения отразили 38 атак. В результате их действий украинские войска потеряли до 225 военнослужащих, 11 бронемашин, включая американский Bradley, два бронетранспортёра М113, 26 автомобилей и 27 орудий полевой артиллерии.
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Анастасия Чинкова