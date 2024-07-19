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ВС РФ освободили Юрьевку в ДНР

19 июля 2024, 14:57
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Военнослужащие группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Юрьевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.


Отмечается, что десантники нанесли поражение формированиям трёх механизированных, двух мотопехотных, пехотной и десантно-штурмового соединения ВСУ и двух бригад теробороны.

Кроме того, за минувшую неделю бойцы подразделения отразили 38 атак. В результате их действий украинские войска потеряли до 225 военнослужащих, 11 бронемашин, включая американский Bradley, два бронетранспортёра М113, 26 автомобилей и 27 орудий полевой артиллерии.

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#украина
#россия
#всу
Священник Пётр Репин объяснил, почему НАТО не придёт на помощь ВСУ
19 июля 2024, 15:12

Фото: iStock/Michele Ursi

Священник из Санкт-Петербурга Пётр Репин, вернувшийся из очередной поездки на фронт, поделился мнением о том, что солдат НАТО не придут на помощь ВСУ на поле боя.
«Противник стал терять в 15 раз больше военных, чем мы. И я в цифру два миллиона вражеских потерь уже начинаю верить. Если раньше ввод на Украину натовских контингентов мне казался реальным, то теперь уже нет. Потому что там нет дураков, которые будут десятками тысяч помирать за здорово живёшь», — пояснил в беседе с «Царьградом» отец Пётр.

Тем временем ВС России продолжают уничтожать технику ВСУ в районе Часова Яра. Как передаёт RT, российские войска завершают выравнивание линии фронта по каналу Северский Донец — Донбасс.

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Юрьевка в Донецкой Народной Республике.

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Минобороны сообщило о числе сдавшихся на этой неделе в плен бойцов ВСУ
Минобороны: 19 украинских военнослужащих сдались в плен на этой неделе
19 июля 2024, 15:08

Фото: iStock/Sinenkiy

В российский плен в течение этой недели на линии боевого соприкосновения сдались 19 украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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#сво
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‎Украина находится в тяжелом положении: В Германии забили тревогу из-за тактики Путина
BZ: атаки ВС РФ на энергетическую инфраструктуру Украины истощили страну
19 июля 2024, 14:45

Фото: iStock/Diy13

Тактика президента РФ Владимира Путина поражать энергетическую инфраструктуру Украины оправдывает себя, страна находится в тяжелом положении. Об этом пишет Berliner Zeitung.
В статье отмечается, что ближе к зиме ситуация станет критической. За это время Украина не сможет устранить повреждения. Ремонт производится только в случае крайней необходимости.

«И дело не только в нехватке запчастей и, в некоторых случаях, не поддающихся исправлению повреждениях, а в понимании того, что Россия вновь атакует объект и разрушит его», — указано в материале.

По данным издания, некоторые энергетические объекты теперь находятся на территории РФ. Украина пребывает на грани коллапса. Электричество в стране доступно только по четыре-шесть часов в день. Сообщается, что Запад оказывает Киеву недостаточную поддержку, из-за этого Украине, возможно, придется принять мир на условиях Российской Федерации.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Зеленский обвинил Трампа в отсутствии понимания происходящего на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Одессит со стрельбой отбился от «могилизаторов» из военкомата
Житель Одессы открыл стрельбу при попытке ТЦК его задержать
19 июля 2024, 12:43

Фото: iStock/Shutter2U

Житель Одессы со стрельбой смог отбиться от сотрудников военкомата, которые хотели его задержать. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Инцидент произошел у рынка «Привоз». Сотрудники украинского военкомата проверили мужчину по базе данных и увидели, что он — уклонист.

Последний не растерялся и достал пистолет, после чего сделал несколько выстрелов в воздух. Стрелявшему удалось скрыться от правоохранителей.

Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

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Десантники уничтожили пункт управления батальона ВСУ в Херсонской области
19 июля 2024, 11:52

Фото: iStock/aapsky

Российские десантники уничтожили пункт управления батальона ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что подразделение артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» нанесло удар по пункту управления батальона ВСУ, тем самым уничтожив его. Удар был нанесён в том момент, когда в пункт прибыла группа офицеров.

Также российские военные из перехваченного радиообмена ВСУ узнали, что ударом были ликвидированы офицеры управления и личный состав украинского батальона.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что после выполнения боевой задачи десантники замаскировали оружие и убыли в укрытие.

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#минобороны рф
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ВСУ сдали село Урожайное, понеся потери от 70 человек
«ЗВЕЗДА»: подземные ходы не помогли ВСУ удержать поселок Урожайное
19 июля 2024, 11:28

Фото: IStock/Irina Piskova

Опубликованы кадры финального штурма села Урожайное в ДНР. Подразделения 40-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота молниеносным рывком проникли в северную часть населенного пункта. Об этом пишет «ЗВЕЗДА».
Источник уточняет, что противник подвергся внезапному и стремительному удару на мотоциклах и бронемашинах. Российские бойцы врывались сразу с нескольких направлений, атакуя небольшими группами по три-пять человек. В итоге поселок был зажат в тиски, остатки противника уничтожены. Общие потери ВСУ начинаются от 70 человек.

Кроме того, упоминается участие иностранных наемников, в том числе поляков и итальянцев. Бойцы ВСУ также пытались использовать подземные коммуникации, которые также были заняты ВС РФ. Сейчас село полностью под контролем России.

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Пленный сообщил, что солдаты ВСУ настроены ближе к РФ, но боятся преследования
19 июля 2024, 11:17

Фото: iStock/Sinenkiy

Большая часть военнослужащих ВСУ испытывают симпатию к РФ, однако боятся в этом признаться из-за возможного преследования по закону. Об этом рассказал пленный боец ВСУ Андрей Бугаев.
По словам Бугаева, в российский плен он попал две недели назад. Уточняется, что возле реки начался бой, по солдатам ВСУ работала артиллерия и FPV-дроны.

Военный отметил, что он и его сослуживцы приняли коллективное решение сдаться в плен бойцам ВС РФ. По мнению Бугаева, такой исход был лучшим в данной ситуации.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Военкор Сладков: Солдаты ВСУ в Красногоровке «падают как яблоки»
19 июля 2024, 11:02

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Военный корреспондент Александр Сладков в своем официальном Telegram-канале написал, российские военные продолжают демонстрировать успехи в населенном пункте Красногоровка.
Сладков отметил, что штурмовые подразделения ВС РФ «трясут» позиции ВСУ «как осеннюю яблоню», тогда как украинские боевики «падают как яблоки». Журналист также упомянул о важности Красногоровки.

Сладков заключил, что российские войска все преодолеют.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску
19 июля 2024, 09:32

Фото: iStock/PavelRodimov

Депутат Народного совета (парламента) региона Юрий Юров написал в своем Telegram-канале, что подразделения ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску.
По словам Юрова, в настоящее время в городе слышны взрывы. Работает система противовоздушной безопасности.

Иных подробностей об атаке украинских боевиков на данный момент не приводится.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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