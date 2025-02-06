Посол РФ Токовинин: Россия не оставит без ответа операцию НАТО в Балтийском море

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Россия не оставит без ответа операцию НАТО в Балтийском море, целью которой заявлена защита и контроль коммуникаций, проложенных по дну водоёма. Эта миссия получила в Североатлантическом альянсе название Baltic Sentry («Балтийский караул»).
Об этом заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин в эфире телеканала «Россия-24». Дипломат отметил, что выполнение данного проекта предполагает направление на Балтику дополнительных военных кораблей и военно-воздушных сил.
15 января два корабля НАТО, в частности Германии и Нидерландов, вошли в Финский залив в рамках проводимой операции «Балтийский караул». По словам представителей военного командования НАТО, их присутствие там диктуется необходимостью предотвратить нанесение ущерба критически важной подводной инфраструктуре стран альянса.
По странному стечению обстоятельств действия натовских кораблей совпали по времени с заявлением премьер-министра Польши Дональда Туска, который сказал, что НАТО хочет контролировать все корабли, перемещающиеся в Балтийском море, включая те, которые находятся в нейтральных водах.
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«Разумеется, с российской стороны будут предприниматься ответные меры», — подчеркнул глава российской дипломатической миссии.
15 января два корабля НАТО, в частности Германии и Нидерландов, вошли в Финский залив в рамках проводимой операции «Балтийский караул». По словам представителей военного командования НАТО, их присутствие там диктуется необходимостью предотвратить нанесение ущерба критически важной подводной инфраструктуре стран альянса.
По странному стечению обстоятельств действия натовских кораблей совпали по времени с заявлением премьер-министра Польши Дональда Туска, который сказал, что НАТО хочет контролировать все корабли, перемещающиеся в Балтийском море, включая те, которые находятся в нейтральных водах.
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Александр Бойцов