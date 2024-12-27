«ВО»: американский комплекс ПРО THAAD впервые за 16 лет перехватил ракету

Фото: iStock/e-crow
Американский комплекс противоракетной обороны THAAD впервые за 16 лет успешно перехватил ракету. Об этом пишет telegram-канал «Военный обозреватель».
«Перехват баллистической ракеты хуситов над Израилем стал первым за 16 лет эксплуатации для американского комплекса THAAD успешным боевым перехватом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что комплекс остановил ракету над Израилем, которая была запущена хуситами.
Ранее «Радио 1» писало, что на Западе назвали единственную систему, которая способна перехватить российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Этим комплексом стал американский THAAD.
Читайте также:
Новые власти Сирии не желают разрыва соглашения с РФ о военных базах
Подрядчик ВМС США пытался отремонтировать крейсер с помощью скотча
В Германии заявили о практически полной беззащитности против «Орешника»
Иван Мусатов