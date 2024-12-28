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Украина не смогла ничего противопоставить России на поле боя открыла на африканском континенте второй фронт. Об этом заявил посол РФ в Мали и по совместительству в Нигере Игорь Громыко.
В разговоре с ТАСС он отметил, что преступный режим Зеленского потворствует незаконным вооружённым формированиям в Африке, которые выступают против дружественных Москве государств континента, так как не сумел ничего противопоставить России на поле боя.
Дипломат напомнил, что Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной подчеркнул, что российская сторона вполне понимает причины, вызвавшие такой шаг африканского государства. Власти Мали также направили помогающим Киеву странам предупреждение, что их поддержка будет рассматриваться как содействие международному терроризму.
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Александр Бойцов