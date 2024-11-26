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Украина поставляет запрещённые международным законодательством боеприпасы с белым фосфором террористическим группировкам в Мали. Об этом пишет агентство AES INFO – официальное СМИ Альянса государств Сахеля, куда входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер.
Отмечается, что такие сведения были получены от одного из участников антиправительственных вооружённых формирований в Мали, которого захватили вооружённые силы страны. Он подтвердил, что его группировка получила от Украины миномёты, которые способны ударять снарядами 120 мм с белым фосфором.
Ранее, 9 ноября, в интервью ТАСС глава МИД Мали Абдулайе Диоп сообщил, что поддерживаемые украинскими властями террористы и ряд бывших партнёров африканского государства заинтересованы в смене режима в Мали, Нигере и Буркина-Фасо. Министр отметил, что терроризм, с которым столкнулся Мали, создаётся искусственно и имеет исключительно политические цели, в частности, смену режима.
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Анастасия Чинкова