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Украина снабжает террористов в Мали боеприпасами с белым фосфором

Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

Украина поставляет запрещённые международным законодательством боеприпасы с белым фосфором террористическим группировкам в Мали. Об этом пишет агентство AES INFO – официальное СМИ Альянса государств Сахеля, куда входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер.


Отмечается, что такие сведения были получены от одного из участников антиправительственных вооружённых формирований в Мали, которого захватили вооружённые силы страны. Он подтвердил, что его группировка получила от Украины миномёты, которые способны ударять снарядами 120 мм с белым фосфором.

Ранее, 9 ноября, в интервью ТАСС глава МИД Мали Абдулайе Диоп сообщил, что поддерживаемые украинскими властями террористы и ряд бывших партнёров африканского государства заинтересованы в смене режима в Мали, Нигере и Буркина-Фасо. Министр отметил, что терроризм, с которым столкнулся Мали, создаётся искусственно и имеет исключительно политические цели, в частности, смену режима.

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#боеприпасы
#мид
В Раде зарегистрировали проект постановления об отставке главы Минобороны Украины
26 ноября 2024, 21:52

Фото: iStock/al_la

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* зарегистрировал в парламенте проект постановления об отставке главы Минобороны Украины Рустема Умерова. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Гончаренко* настаивает на том, что Умеров должен уйти в отставку. После этого в отношении него должны быть возбуждены уголовные дела, и «желательно – на большой срок».

Депутат пояснил, что его позиция обоснована. Он считает Умерова ответственным за то, что на Украине были потрачены большие деньги, а произвели на них бракованные боеприпасы.

К тому же, через несколько месяцев после его назначения Гончаренко* заявлял о некомпетентности нового министра.

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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
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Reuters: Евросоюз может представить 16-й пакет антироссийских санкций в январе
26 ноября 2024, 21:19

Фото: iStock/syahrir maulana

Евросоюз может предложить новый, 15-й пакет санкций против России в январе 2025 года. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на европейских дипломатов.
Отмечается, что расширенный пакет ограничений представят в январе, когда Польша займёт председательство в Евросоюзе после Венгрии.

Агентство пишет, что новый пакет санкций будет обсуждаться постоянными представителями стран Евросоюза 27 ноября. В него войдут ограничения против 29 организаций, 54 физических лиц и 48 нефтяных танкеров. Также он может содержать ужесточение санкций на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России.

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#евросоюз
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#импорт
#польша
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США завершают процесс выделения помощи Украине за счёт российских активов
26 ноября 2024, 20:32

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США и союзники по G7 завершают процесс выделения Украине 50 миллиардов долларов за счёт замороженных российских активов. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе выступления на пресс-конференции в Италии по итогам встречи стран G7 во вторник.
Он подчеркнул, что указанная сумма обеспечена замороженными российскими суверенными активами.

Также Блинкен отметил, что на прошлой неделе Вашингтон объявил о введении новых санкционных ограничений в отношении российского финансового сектора, в том числе Газпромбанка. Он добавил, что следует ожидать дальнейших действий со стороны G7.

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#украина
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#сша
#доходы
#активы
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В МИД РФ пообещали Британии ответить в случае эскалации инцидента с послом
26 ноября 2024, 20:11

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

В МИД РФ сообщили, что если Великобритания пойдет на эскалацию инцидента с вызовом посла для вручения ноты протеста, Москва оперативно даст зеркальный ответ.
О вызове британского посла в МИД РФ сообщили 26 ноября. Причина вручения ноты протеста — деятельность сотрудника миссии, подозреваемого в разведывательной деятельности.

В ФСБ передавали, что Прайора направили в столицу Российской Федерации по линии директората Восточной европы и Центральной Азии. Он сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков — их выслали из России в августе. Ещё при получении разрешения на въезд в РФ он намеренно указал ложные сведения, нарушив тем самым законодательство России.

«С учетом вскрытого факта подачи заведомо ложных сведений в отношении британских дипломатов будут ужесточены требования по заполнению анкет сотрудниками посольства этой страны», — говорилось в сообщении МИД РФ.

В министерстве заявили, что если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, Москва незамедлительно даст «зеркальный» ответ.

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В Молдавии назвали катастрофой прекращение поставок газа в Приднестровье
26 ноября 2024, 20:11

Фото: iStock/MikeMareen

Прекращение поставок газа из России в Приднестровье стало бы не просто кризисом, а настоящей гуманитарной катастрофой для Молдавии. Об этом заявил молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян в эфире телеканала «Молдова 1».
Отмечается, что с декабря 2022 года компания «Молдовагаз» получает энергоресурсы из двух источников – от российского «Газпрома» и от государственного предприятия Energocom. При этом в Приднестровье газ из России направляется в обмен на электроэнергию, а Кишинёв пользуется резервами газа, которые заранее были приобретены у других государств.

В конце текущего года истекает заключённый в 2019 году пятилетний договор о транзите Газа из России в Европу через территорию Украины. Киев не раз отмечал, что не собирается его продлевать.

В понедельник, 25 ноября, глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов обсудил с главой «Газпрома» Алексеем Миллером вопросы поставки газа в республику и проблемы с долгом «Молдовагаза».

По словам Серебряна, прекращение поставок газа в Приднестровье станет гуманитарной катастрофой, которая приведёт к краху всей экономической системы доставки электроэнергии как на правом, так и на левом берегу Днестра.

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#молдавия
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#предприятия
#приднестровье
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В МИД заявили, что Россия не видит риска расширения сфер влияния НАТО
26 ноября 2024, 19:23

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Россия не видит риска в расширении сфер влияния НАТО на своё ближайшее будущее, однако это не отменяет попыток западных стран вернуть своё военное или разведывательное присутствие в регион Центральной Азии. Об этом заявил директор Третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник в интервью RTVI.
Он отметил, что между Россией и большинством стран Центральной Азии выстроены союзнические отношения. Между странами заключены договоры и соглашения, предусматривающие взаимную поддержку, а самое главное – обязательство не принимать никаких шагов, направленных против интересов безопасности друг друга.

В связи с этим, Россия не опасается расширения сфер влияния НАТО, однако и не исключает, что попытки будут предприниматься.

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#сша
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#соглашения
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РФ не получила место в исполнительном совете ОЗХО на 2025-2027 годы
26 ноября 2024, 18:59

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

У представителей РФ не получилось вернуть место от восточной группы стран в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2025-2027 годы. Это выяснилось во время голосования в рамках 29-й Конференции государств-членов организации.
«На долю России приходится практически 37 процентов всех объявленных и подлежащих инспекциям со стороны ОЗХО объектов в Восточной Европе. В этом отношении Россия — безусловный лидер в регионе», — выступил постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин.

Чехия и Северная Македония, получившие место в исполсовете, продвигали свою кандидатуру с использованием антироссийской риторики, «и это очень показательно», отметил Тарабрин.

В результате голосования Российская Федерация получила 56 голосов, а Чехия и Северная Македония 86 и 128 голосов соответственно.

Ранее Россия передавала Организации по запрещению химического оружия выводы по расследованию случаев применения Украиной химоружия.

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#россия
#чехия
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#оружие
#голосование
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МИД РФ ввёл персональные санкции против политиков, военных и журналистов Британии
26 ноября 2024, 18:46

Фото: iStock/ffikretow

Россия вводит персональные санкции в отношении политиков, военных и журналистов Великобритании, которые выражали свою антироссийскую позицию. Об этом сообщили в МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что речь идёт о членах правительства Британии, депутатах британского парламента и журналистов изданий The Times и Daily Mail. Им запрещён въезд в Россию.

МИД РФ привёл полный список политических деятелей, попавших под санкции:

  1. глава МИД Великобритании Ивет Купер;
  2. лорд-канцлер и министр юстиции Шабан Махмуд;
  3. глава Минфина Рэйчел Джейн Ривз
  4. министр по вопросам энергетической безопасности и достижения углеродной нейтральности Эдвард Сэмюэл Милибэнд;
  5. глава Минздрава Уэсли Пол Уильям Стритинг;
  6. министр образования Бриджет Мэйв Филлипсон;
  7. министр труда и пенсионного обеспечения Элизабет Луиза Кендалл;
  8. министр окружающей среды, продовольствия и по делам сельских районов Стивен Марк Уорд Рид;
  9. министр по делам Северной Ирландии Хилари Джеймс Веджвуд Бенн;
  10. министр по делам Уэльса Джоанна Мириел Стивенс.
Отмечается, что такие меры в отношении политиков связаны с тем, что британская сторона продолжает совершать враждебные действия по отношению к России. В частности, продолжает введение нелегитимных односторонних ограничений против Москвы, а также поддерживает Украину, преследуя при этом собственные корыстные интересы и тем самым затягивая конфликт.

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#мид рф
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#россия
#санкции
#поликлиника
#журналистика
#военные
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В Госдуме раскрыли, можно ли будет вступать в «Талибан»*
Валеев: если «Талибан»* исключат из террористов, в него можно будет вступить
26 ноября 2024, 18:20

Фото: iStock/zabelin

Если «Талибан»* исключат из списка террористических организаций, то россияне смогут в него вступить, заявил соавтор инициативы, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. По его словам, если организация не считается нежелательной, то вступление в нее не повлечет правовых последствий.
«В действующей правовой системе участие граждан в организациях иностранных государств не приветствуется. Если организация не будет признана нежелательной на территории России, то вступление в нее каких-либо правовых последствий не влечет», — поделился он в беседе с «Газетой.Ru».
Напомним, сегодня, 26 ноября, стало известно, что в Госдуму внесли законопроект об исключении движения «Талибан»* из списка запрещенных в России организаций. Соответствующий документ представлен в базе системы обеспечения законодательной деятельности. Инициатива предполагает временное снятие запрета на деятельность организации, признанной на территории России террористической, при наличии фактических данных о том, что движение прекратило осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или непосредственное совершение преступлений.

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*запрещённое в России террористическое движение
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#законопроект
#терроризм
#афганистан
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