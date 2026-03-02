Посол РФ в Норвегии: НАТО готовит морскую блокаду России
Страны Североатлантического альянса рассматривают возможность частичной или полной морской блокады России. Об этом в беседе с газетой «Известия» сообщил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.
Дипломат обратил внимание на значительный военно‑морской потенциал стран НАТО, который, по его словам, уже использовался для ограничения свободы судоходства вопреки основополагающим нормам международного права. По мнению Корчунова, игнорировать серьезность подобных противоправных намерений недопустимо.
Посол заявил, что Россия располагает средствами для противодействия угрозам, затрагивающим стратегические морские коммуникации и ресурсы Арктики. МИД РФ ведет соответствующую работу на всех профильных международных площадках при активном взаимодействии с партнерами из стран мирового большинства, добавил Корчунов.
