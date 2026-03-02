02 марта 2026, 01:30

Стармер: Украина поможет странам Персидского залива в борьбе с иранскими дронами

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Великобритания привлечет украинских специалистов для оказания помощи странам Персидского залива в эффективной борьбе с иранскими дронами. Об этом заявил премьер-министр королевства Кир Стармер.





После начала операции «Эпическая ярость» Иран начал наносить ответные удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке. В результате обстрелов пострадали не только военные цели, но и гражданские объекты, в том числе мирные жители и туристы.



«Мы также привлечем экспертов из Украины, которые вместе с нашими собственными специалистами помогут партнерам из стран Персидского залива сбивать иранские беспилотники, атакующие их», — заявил Стармер.