В Канаде предрекли полный отказ Запада от помощи Украине при следующем шаге Зеленского

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Если президент Владимир Зеленский всё же примет решение отправить в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного – Запад может прекратить финансировать Украину, об этом пишет канадский журналист Джеймс Хорнкасл в своей статье для Globe and Mail.
«Если Зеленский отправит в отставку Залужного, это еще больше ограничит возможность Украины получать помощь извне. Такой шаг будет воспринят внешним миром как свидетельство того, что дела с обороной у Украины обстоят не очень хорошо», — предположил Хорнкасл.
Помимо этого, журналист считает, что глава страны и главнокомандующий армией могут так и не решить свои разногласия, что в конечном итоге окажет крайне негативное влияние на судьбу Украины.
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