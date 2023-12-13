Посол РФ в Вашингтоне Антонов оценил итоги поездки Зеленского в США

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Поездка украинского президента Зеленского в Вашингтон получилась абсолютно пустой. Он не смог убедить американские власти в том, что помощь Украине важнее безопасности в США.
Антонов подчеркнул, что Зеленскому и Киеву уже ничего не поможет. Объявленные новые антироссийские шаги — санкции и пакеты военной и финансовой помощи — не более, чем попытки сделать хорошую мину при плохой игре. Понятно, что рестрикции никак не повлияют на внешнеполитические приоритеты России, а вот американцы рискуют окончательно увязнуть в трясине украинского конфликта в ущерб себе и безопасности своей страны, заключил посол.
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