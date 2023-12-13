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Посол РФ в Вашингтоне Антонов оценил итоги поездки Зеленского в США

Посол РФ в Вашингтоне Антонов назвал пустой поездку Зеленского в США
13 декабря 2023, 08:40
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Поездка украинского президента Зеленского в Вашингтон получилась абсолютно пустой. Он не смог убедить американские власти в том, что помощь Украине важнее безопасности в США.

Такое мнение посла РФ в Вашингтоне Анатоля Антонова приводит официальный канал российского дипломатического представительства. Дипломат также назвал украинского лидера попрошайкой и добавил, что конгрессмены от него уже просто устали.

Антонов подчеркнул, что Зеленскому и Киеву уже ничего не поможет. Объявленные новые антироссийские шаги — санкции и пакеты военной и финансовой помощи — не более, чем попытки сделать хорошую мину при плохой игре. Понятно, что рестрикции никак не повлияют на внешнеполитические приоритеты России, а вот американцы рискуют окончательно увязнуть в трясине украинского конфликта в ущерб себе и безопасности своей страны, заключил посол.

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DR: Дания попала в глупое положение из-за договора о рыболовстве России и Фарер
13 декабря 2023, 07:55

Фото: istockphoto/Alessandro De Maddalena

Россия продлила с Фарерскими островами соглашение о рыболовстве на фоне украинского конфликта. Это поставило Данию в абсолютно «глупое положение».
Такое мнение высказал старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль в разговоре с Danmarks Radio. Как отметил эксперт, ранее этому соглашению не придавалось особого значения, но сейчас оно было продлено, причём именно в тот период, когда страны Запада, наоборот, пытаются прервать всякие взаимоотношения с Россией.

Сплидсбоэль указал, что продление договора с датской автономией является вызовом для Копенгагена и ставит Данию в «глупое положение». Как утверждает научный сотрудник, соглашение о рыболовстве перешло на фоне событий на Украине в политическую плоскость и затрагивает вопросы безопасности. Далее аналитик высказал опасение, что Россия может якобы «шпионить за Западом» с помощью рыболовецких судов и посоветовал датскому правительству «прикрыть эту лазейку».

 Если не обращать внимания на эти истерические предположения, то в остальном вывод эксперта справедлив: здоровое экономическое сотрудничество между Россией и западными странами кое-где продолжается, руководствуясь не политикой, а здравым смыслом.

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#мнение
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Байден высморкался во время благодарственной речи Зеленского и попал на видео
13 декабря 2023, 06:42

Фото: сайт Белого дома

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским решил высморкаться. В этот момент президент Украины благодарил его за санкции против Российской Федерации. Об этом пишет РИА Новости.
«В ходе пресс-конференции Зеленский решил поблагодарить Байдена за новый пакет санкций» — говорится в публикации.

Во время слов украинского лидера, Байден достал салфетку и начал сморкаться.


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#байден
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В США допустили отправку американских военных на Украину
Конгрессвумен Грин: правительство США может отправить солдат на Украину
13 декабря 2023, 06:33

Фото: iStock/Nzpn

Член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин высказала предположение о возможной отправке американских военных на Украину для длительного затягивания конфликта.
В соцсети X (бывший Twitter) jна предположила, что такой шаг может быть предпринят американскими властями в случае нехватки военных сил украинской армии.

Грин отметила, что стремление продолжать борьбу с Владимиром Путиным может подтолкнуть США к таким действиям.

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Карлсон усомнился, что сможет стать вице-президентом США
Карлсон усомнился, что сможет стать вице-президентом США при Трампе
13 декабря 2023, 06:23

Фото: iStock/lucky-photographer

Американский журналист, экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон выразил сомнение насчёт того, что, в случае победы на президентских выборах в США в 2024 году Дональда Трампа, он сможет исполнять обязанности вице-президента страны. Об этом он сказал в ходе выступления в соцсети X.
«Я знаю, что могу произносить хорошие речи. Но для этого нужно гораздо больше. Справлюсь ли я? Вероятно, нет», — сказал Карлсон.

Он подчеркнул, что раньше ничем подобным не занимался.

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Назван покупатель самого дорогого особняка в Лондоне
FT: самый дорогой особняк в Лондоне приобрел индиец
13 декабря 2023, 06:15

Фото: istockphoto.com/IR_Stone

Индийский миллиардер Адар Пунавалла стал новым владельцем самого дорогого особняка в Лондоне, сообщает Financial Times (FT).
Цена сделки приближается к отметке в 138 миллионов фунтов стерлингов (около 15,8 миллиарда рублей). Аберконуэй Хаус, занимающий 2,3 тысячи квадратных метров, расположен в районе Мейфэр неподалеку от Гайд-парка и был построен в 20-х годах прошлого века.

Владельцем поместья могла стать и дочь покойного миллиардера Яна Кульчика, богатейшего человека Польши. Информация из источников, близких к семье Пунавалла, указывает на то, что он не намерен делать Великобританию постоянным местом проживания.

Адар Пунавалла, известный как «вакцинный принц», возглавляет Институт сыворотки крови Индии с 2011 года — крупнейшего в мире производителя вакцин. В этом институте были изготовлены сотни миллионов доз вакцины Oxford-AstraZeneca. В 2021 году Пунавалла выделил Оксфордскому университету 50 миллионов фунтов стерлингов на строительство исследовательского корпуса для своей компании.

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Зеленского подловили на лжи насчет ситуации на фронте
Зеленский солгал, что российские силы за этот год «не заняли ни одного поселка»
13 декабря 2023, 05:44

В ходе интервью телеканалу Fox News Владимир Зеленский заявил, что в течение текущего года российским войскам не удалось захватить «ни одного украинского поселка». Однако, как отметило РИА Новости, эта информация не соответствует действительности.
Агентство напомнило, что в мае сообщалось о Минобороны России, которое объявило о захвате под контроль Артемовска, а в августе российские военные продвигались на купянском направлении.

Кроме того, в конце ноября появилась информация о том, что российские силы освободили поселок Артемовское в Донецкой народной республике (ДНР), отмечается в материале агентства.

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#днр
#минобороны
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В Венгрии назвали условие снятия блокировки на помощь Украине
Bloomberg: Венгрия снимет вето на помощь Украине, если ЕС разморозит её средства
13 декабря 2023, 04:34

Фото: iStock/joruba

Венгрия заявила о готовности снять вето на финансирование Украины в обмен на средства, которые из-за отступления Будапешта от демократии удерживает Евросоюз. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на советника премьер-министра страны Балажа Орбана.
Отмечается, что Венгрия задерживает четырехлетний пакет увеличения долгосрочного бюджета Европейского союза на 2024–2027 годы, предусматривающий поддержку Киеву на 50 миллиардов евро. Будапешт также выступил против запуска переговоров о присоединении Украины к ЕС на саммите в декабре.

По словам советника венгерского премьер-министра, страна готова снять вето на долгосрочный бюджет ЕС, если предназначенные ей средства из европейских фондов будут разблокированы. При этом Балаж Орбан подчеркнул, что вступление Украины в Евросоюз по-прежнему является для Венгрии «красной линией».

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Украинские экстремисты владели предприятиями российского ВПК
«Коммерсант»: украинские экстремисты владели предприятиями российского ВПК
13 декабря 2023, 04:11

Фото: iStock/ alzay

Промышленный холдинг, имеющий заводы в четырех регионах России и поставляющий изделия для военно-промышленного комплекса страны, находился под управлением украинских граждан. Эта информация стала известна из материалов судебного процесса, пишет «Коммерсант».
По данным из дела, бывший министр транспорта и связи Украины, а также первый заместитель министра инфраструктурного развития Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева являются членами экстремистской группировки. Они не только выступают против своей страны, включая публичные заявления в СМИ, но и активно поддерживают вооруженные силы Украины (ВСУ).

Согласно данным Генеральной прокуратуры России, Ефименко выступает в роли активного спонсора ВСУ. Через него не только поступают поставки продуктов, одежды и маскировочных сетей, но также осуществляется закупка дронов, тактических рюкзаков, аптечек и медикаментов. Ефименко сам не присутствует в России, передав контроль над активами своей сестре Елизавете Андреевой.

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Небензя завил о выданной США Израилю лицензии на убийства в Газе
Небензя: США несут ответственность за каждое убийство в Газе
13 декабря 2023, 03:51

Фото: istockphoto.com/Viktor Sidorov

США, отвергнув резолюцию СБ ООН по Газе, были обвинены постоянным представителем России при ООН Василием Небензей в ответственности за каждую смерть в этом регионе.
По словам Небензи, такие действия продолжают кровопролитие, принося новые трагические потери и вызывая разрушения, передает ТАСС.

Он выразил мнение, что США, в сущности, дали Израилю лицензию на убийства в секторе Газа.

7 декабря США использовали вето против резолюции СБ ООН, призывавшей к немедленному прекращению огня в этом регионе.

Однако 12 декабря подобное решение было принято Генассамблеей ООН, хотя 10 стран, включая США, Израиль, Чехию и Австрию, выступили против.

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#сша
#израиль
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