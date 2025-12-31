Посол РФ в Вашингтоне оценил перспективы российско-американских отношений

31 декабря 2025, 06:24

Посол Дарчиев: 2025 год открыл возможности для восстановления отношений РФ и США

Фото: iStock/vchal

Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что 2025 год создал предпосылки для налаживания российско‑американских отношений.