Посол Дарчиев: 2025 год открыл возможности для восстановления отношений РФ и США
Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что 2025 год создал предпосылки для налаживания российско‑американских отношений.



Взаимодействие между странами при прошлой американской администрации было непростым. Теперь же диалог стал более конструктивным, говорится в посте Дарчиева в Телеграм-канале посольства.

Дипломат выразил благодарность тем, кто не поддался русофобским настроениям и сохранил традиции. Он особо отметил значимость дополнительного импульса для деятельности «русских американцев», которые активно поддерживают культурные и исторические связи.

Таким образом, по оценке российского посла, 2025 год стал поворотным в контексте потенциала для постепенного восстановления диалога между двумя странами.

Александр Огарёв

