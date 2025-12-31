Посол РФ в Вашингтоне оценил перспективы российско-американских отношений
Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что 2025 год создал предпосылки для налаживания российско‑американских отношений.
Взаимодействие между странами при прошлой американской администрации было непростым. Теперь же диалог стал более конструктивным, говорится в посте Дарчиева в Телеграм-канале посольства.
Дипломат выразил благодарность тем, кто не поддался русофобским настроениям и сохранил традиции. Он особо отметил значимость дополнительного импульса для деятельности «русских американцев», которые активно поддерживают культурные и исторические связи.
Таким образом, по оценке российского посла, 2025 год стал поворотным в контексте потенциала для постепенного восстановления диалога между двумя странами.
