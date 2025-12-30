Западные СМИ раскрыли последствия атаки на резиденцию Путина
Европейские лидеры провели телефонные переговоры на фоне сообщений о попытке атаки ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.
Как отмечает агентство, разговор посвятили ситуации вокруг Украины после заявления российского лидера о намерении пересмотреть переговорную позицию Москвы. В обсуждении участвовали канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По данным европейских представителей, консультации продолжатся, в том числе по теме возможных гарантий безопасности для Киева.
Атака на резиденцию Путина в Новгородской области произошла в ночь на 29 декабря. Российские политологи уже начали обсуждать, какими последствиями этот эпизод может обернуться для Украины.
Читайте также: