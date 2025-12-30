Западные СМИ раскрыли последствия атаки на резиденцию Путина

30 декабря 2025, 19:52

Bloomberg: Лидеры ЕС поговорили после атаки боевиков ВСУ на резиденцию Путина

Фото: istockphoto/artJazz

Европейские лидеры провели телефонные переговоры на фоне сообщений о попытке атаки ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.