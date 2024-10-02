Посол РФ Викторов призвал прекратить огонь на Ближнем Востоке

Фото: istockphoto/macky_ch
Стороны конфликта на Ближнем Востоке должны немедленно прекратить огонь. Об этом телеканалу «Россия 24» заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
«Наш призыв очень простой: самое время незамедлительно прекратить боевые действия. Разумеется, прекратить нарушать территориальную целостность и суверенитет соседних стран и заняться реальным поиском политического, дипломатического выхода из этой чрезвычайно опасной ситуации», — прокомментировал дипломат.
Накануне к прекращению огня на Ближнем Востоке призывал генсек ООН Антониу Гутерриш. По словам официального представителя генсека международного сообщества Стефана Дюжаррика, ситуация в регионе очень беспокоит Гутерриша.
Читайте также:
Дальнейшее вторжение Израиля в Ливан поставлено под сомнение после атаки Ирана
Хуситы нанесли удар по Израилю крылатыми ракетами
Иран подготовил «сюрприз» для Израиля и США
Никита Кротов