В НАТО сочли необходимым провести дополнительную мобилизацию на Украине

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Украине нужна дополнительная мобилизация, считает глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. Свое мнение политик озвучил на Киевском форуме по безопасности, передает украинская газета «Страна.ua».
По мнению Бауэра, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются не только в вооружении, амуниции и боевых припасах, но и в живой силе.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о необходимости мобилизовать порядка 500 тысяч украинских мужчин на фронт.
Депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков поделился своим мнением относительно закона о мобилизации на Украине, назвав его диверсией против страны. Он уверен, что проект об ужесточении мобилизации оставил «негативный шлейф» и только навредил.
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«Вам нужны не только гранаты — вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию», — сказал он, выступая на форуме по безопасности в Киеве.
Депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков поделился своим мнением относительно закона о мобилизации на Украине, назвав его диверсией против страны. Он уверен, что проект об ужесточении мобилизации оставил «негативный шлейф» и только навредил.
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Мария Федоровцева