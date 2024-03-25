Посол России назвал причину отказа от визита в МИД Польши по вопросу ракеты

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Посол России в Польше Сергей Андреев назвал причину своего отказа в посещении МИД республики после заявлений, что якобы ракета России нарушила воздушное пространство страны. Об этом передают РИА Новости.
Уточняется, что Сергей Андреев отказывается от приезда в МИД Польши из-за отсутствия докозательств. Андреев заявил, что такое решение было принято из-за того, что ему отказали в предоставлении доказательной базы по происшествию.
Ранее писали, что после того, как якобы ракета Российской Федерации пролетела через воздушное пространство Польши заместитель министра иностранных дел республики Анджей Шейна принял решение вызвать Андреева и выразить протест.
Позже выяснилось, что российский дипломат не приехал в МИД Польши.
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Ранее писали, что после того, как якобы ракета Российской Федерации пролетела через воздушное пространство Польши заместитель министра иностранных дел республики Анджей Шейна принял решение вызвать Андреева и выразить протест.
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Дана Игумнова