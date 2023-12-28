В США в панике после освобождения Марьинки

На Украине сертифицировали первый бронежилет для женщин-военнослужащих весом 10,5 кг. Об этом Министерство обороны страны со ссылкой на главного специалиста Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Александра Шарко сообщает в своём Телеграм-канале.