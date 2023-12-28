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Американские власти не могут не видеть успехов Вооруженных сил РФ при освобождении Марьинки в ДНР. Такое мнение выразил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит РИА Новости.
«Администрация не может не видеть успехов российских солдат. Однако чиновникам страшно признать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки», — заявил посол.Как заявляет Антонов, реакцией правительства США стала попытка афишировать «украинские фетишные победы».
Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону заявил, что освобождение Марьинки может стать началом окончательного краха линии обороны ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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