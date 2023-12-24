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Экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер написал в социальной сети X, что большинство солдат ВСУ вряд ли доживут до Нового года.
Такой фразой Риттер отреагировал на высказывание советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, который попросил передать теплые пожелания сотням тысяч украинцев, которые встретят Новый год на линии боевого соприкосновения.
Напомним, что ранее генерал-майор украинских войск Дмитрий Марченко сообщил, что не понимает, как в рамках плана властей мобилизовать еще пятьсот тысяч человек в войска, ведь добровольцы «закончились».
Ситуация в рядах украинских войск с каждым днем становится все хуже. В Верховной Раде не раз признавали провал украинцев не только по ходу боевых действий, но и по мобилизации.
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Напомним, что ранее генерал-майор украинских войск Дмитрий Марченко сообщил, что не понимает, как в рамках плана властей мобилизовать еще пятьсот тысяч человек в войска, ведь добровольцы «закончились».
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Екатерина Коршунова