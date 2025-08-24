Посол России в Кишинёве осудил вмешательство ЕС во внутренние дела Молдавии

24 августа 2025, 18:10

Фото: iStock/DesignRage

Россия считает действия Евросоюза в Молдавии прямым вмешательством во внутренние дела страны. Об этом заявил российский посол в Кишиневе Олег Озеров, слова которого приводит газета «Известия».