Посол России в Кишинёве осудил вмешательство ЕС во внутренние дела Молдавии
Россия считает действия Евросоюза в Молдавии прямым вмешательством во внутренние дела страны. Об этом заявил российский посол в Кишиневе Олег Озеров, слова которого приводит газета «Известия».
По словам дипломата, под прикрытием лозунгов о «европейской интеграции» и через предоставление грантов различным неправительственным организациям ЕС фактически оказывает одностороннюю поддержку правящей партии. В результате, считает Озеров, подрываются отношения между Кишиневом и Москвой.
Посол подчеркнул, что европейские лидеры не добрососедские отношения, а ненависть и агрессивность во взаимоотношениях Молдавии и России.
Посол также подчеркнул, что в отличие от ЕС Россия открыта для развития дружественных отношений с Молдавией и последовательно придерживается этой позиции на официальном уровне.
Напомним, в последние годы Молдавия активно сотрудничает с Евросоюзом в рамках курса на евроинтеграцию, в том числе получая финансовую и политическую поддержку. В Москве не раз критиковали этот курс, называя его антироссийским.
