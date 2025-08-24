Достижения.рф

Посол России в Кишинёве осудил вмешательство ЕС во внутренние дела Молдавии

Фото: iStock/DesignRage

Россия считает действия Евросоюза в Молдавии прямым вмешательством во внутренние дела страны. Об этом заявил российский посол в Кишиневе Олег Озеров, слова которого приводит газета «Известия».



По словам дипломата, под прикрытием лозунгов о «европейской интеграции» и через предоставление грантов различным неправительственным организациям ЕС фактически оказывает одностороннюю поддержку правящей партии. В результате, считает Озеров, подрываются отношения между Кишиневом и Москвой.

Посол подчеркнул, что европейские лидеры не добрососедские отношения, а ненависть и агрессивность во взаимоотношениях Молдавии и России.

Посол также подчеркнул, что в отличие от ЕС Россия открыта для развития дружественных отношений с Молдавией и последовательно придерживается этой позиции на официальном уровне.

Напомним, в последние годы Молдавия активно сотрудничает с Евросоюзом в рамках курса на евроинтеграцию, в том числе получая финансовую и политическую поддержку. В Москве не раз критиковали этот курс, называя его антироссийским.

Анастасия Чинкова

