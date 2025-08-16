Пикачу, лабубу и белого медведя задержали в центре Кишинёва за поддержку Евгении Гуцул

16 августа 2025, 17:24

В Кишинёве на акции в поддержку Гуцул задержали пикачу, лабубу и белого медведя

Фото: iStock/Yingko

Пикачу, лабубу и белого медведя задержали в Кишинёве за поддержку деятельности арестованной главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.