Пикачу, лабубу и белого медведя задержали в центре Кишинёва за поддержку Евгении Гуцул
Пикачу, лабубу и белого медведя задержали в Кишинёве за поддержку деятельности арестованной главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что в центре молдавской столицы прошла акция в поддержку Гуцул, на которой полицейские увели в автозак троих людей, одетых в костюмы аниматоров.
После оглашения приговора Гуцул подобные акции протеста проводятся ежедневно. Главу Гагаузии приговорили к семи годам лишения свободы по делу, связанному с партией «Шор», которая выступала за сближение с Россией. В частности, её обвиняют в якобы нелегальном финансировании избирательной кампании 2023 года. Дело против неё считается политическим и спровоцированным лично президентом Молдавии Майей Санду.
