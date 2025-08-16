Пикачу, лабубу и белого медведя задержали в центре Кишинёва за поддержку Евгении Гуцул

Достижения.рф

В Кишинёве на акции в поддержку Гуцул задержали пикачу, лабубу и белого медведя
Фото: iStock/Yingko

Пикачу, лабубу и белого медведя задержали в Кишинёве за поддержку деятельности арестованной главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.



Отмечается, что в центре молдавской столицы прошла акция в поддержку Гуцул, на которой полицейские увели в автозак троих людей, одетых в костюмы аниматоров.

После оглашения приговора Гуцул подобные акции протеста проводятся ежедневно. Главу Гагаузии приговорили к семи годам лишения свободы по делу, связанному с партией «Шор», которая выступала за сближение с Россией. В частности, её обвиняют в якобы нелегальном финансировании избирательной кампании 2023 года. Дело против неё считается политическим и спровоцированным лично президентом Молдавии Майей Санду.

Анастасия Чинкова

