В Кишиневе полиция пытается препятствовать протестной акции оппозиции
В Кишинёве полиция препятствует проведению протестной акции, организованной оппозиционным блоком «Победа» у железнодорожного вокзала. Об этом сообщает ТАСС.
Манифестанты выражают недовольство действиями властей Молдавии и требуют соблюдения своих прав, в том числе на свободу передвижения по городу. По данным журналистов, на месте акции дежурят усиленные наряды полиции, которые уже задержали несколько участников протеста. Ранее утром активисты начали устанавливать палаточный лагерь возле вокзала.
Напомним, лидер блока «Победа» Илан Шор 12 августа обратился к гражданам с призывом выйти на мирную акцию протеста 16 августа. По его словам, нынешняя власть игнорирует интересы населения, и граждане имеют право открыто выражать своё несогласие.
Власти Молдавии официально ситуацию пока не прокомментировали. Между тем в оппозиции настаивают, что действия силовиков нарушают конституционные права граждан на мирные собрания.
