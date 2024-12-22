Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в Минобороны были разные мнения относительно разработки «Орешника». Об этом российский лидер сообщил в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
По словам Путина, он был глубоко погружен в разработку «Орешника». Президент также добавил, что поддержал испытание ракетного комплекса в боевых условиях.
Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
Читайте также:
Путин рассказал подробности создания «Орешника»
Основатель Pink Floyd Уотерс объяснил название российской ракеты «Орешник»
Путин: у противника нет шансов уничтожить «Орешник»
Екатерина Коршунова