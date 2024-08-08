Посол Мирошник раскрыл, что будет с теми, кто напал на Поддубного

Фото: Минобороны РФ
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал покушение на военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного военным преступлением и заявил, что оно будет расследовано.
По информации ВГТРК, Поддубный получил ранения в результате атаки украинского дрона в Курской области. Как сообщили в приемной Курской областной больницы, Поддубный был доставлен в учреждение и находится в живом состоянии. Его автомобиль попал под обстрел ВСУ в приграничном районе.
Мирошник отметил, что атака могла быть целенаправленной.
Мирошник также отметил, что покушение на журналиста является военным преступлением с точки зрения международного права.
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Мирошник отметил, что атака могла быть целенаправленной.
«Я совершенно не исключаю, что Евгения Поддубного могли выследить и нанести целенаправленный удар, но, слава Богу, не смертельный. Он слишком заметная фигура для врагов, разоблачающая фейки украинских ЦИПСО. Он суперпрофессионал, но суперпрофессионал-журналист, а не шпион или диверсант», — сказал Мирошник.Посол подчеркнул, что дроны стали доступным средством для нанесения ударов по гражданским лицам, особенно по движущимся автомобилям. По его данным, за последние полгода от ударов дронов ВСУ пострадали около 700 человек.
Мирошник также отметил, что покушение на журналиста является военным преступлением с точки зрения международного права.
«Я уверен, что расследование покушения на легендарного военкора будет проведено в кратчайшие сроки, и исполнители и заказчики преступления очень скоро пожалеют о своем злодеянии», — добавил он.
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Елена Перлова