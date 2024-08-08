ООН обеспокоена ранением Поддубного в результате атаки ВСУ

Фото: Минобороны РФ
В Организации Объединенных Наций выразили озабоченность атакой ВСУ на военкора Евгения Поддубного. Сообщается, что в результате инцидента журналист доставлен в больницу с ожогами.
Организация Объединенных Наций (ООН) выразила озабоченность в связи с атакой, которая привела к серьезному ранению военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.
Поддубный получил тяжелое ранение в результате атаки украинского дрона, когда его машина попала под обстрел. В настоящее время военкор находится в больнице Курска в тяжелым состоянии. Как сообщил врио главы Курской области Алексей Смирнов, Поддубный пришел в сознание и получает необходимое лечение.
ОНН продолжает следить за ситуацией и выражает надежду на быстрое восстановление корреспондента.
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«Мы обеспокоены атакой, приведшей к ранению журналиста, и надеемся на его скорейшее выздоровление», — сказал Хак, передает ТАСС.
Поддубный получил тяжелое ранение в результате атаки украинского дрона, когда его машина попала под обстрел. В настоящее время военкор находится в больнице Курска в тяжелым состоянии. Как сообщил врио главы Курской области Алексей Смирнов, Поддубный пришел в сознание и получает необходимое лечение.
ОНН продолжает следить за ситуацией и выражает надежду на быстрое восстановление корреспондента.
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Елена Перлова