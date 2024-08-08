Депутат Госдумы Саблин опроверг гибель военкора Поддубного

Фото: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Депутат Госдумы Дмитрий Саблин выпустил опровержение гибели военкора Евгения Поддубного. Об этом сообщает Lenta.ru.
Саблин опроверг сообщения о гибели военкора Евгения Поддубного, которые появились в СМИ. В своем Telegram-канале он выразил надежду на долгую жизнь Поддубного, несмотря на сложные условия, в которых он оказался.
Политик Олег Царев также подтвердил информацию, что Поддубный жив.
Читайте также:
Военкор Поддубный жив: последняя информация о его здоровье
Сообщают, что Поддубного увезли на скорой с ожогами
Герасимов: ВСУ в Курской области ждет полный разгром
Политик Олег Царев также подтвердил информацию, что Поддубный жив.
«Женя точно жив! У него ожоги и травма головы», - уточнил Царев, сославшись на данные из приемной губернатора Курской области.По информации канала Readovka, Поддубный госпитализирован в тяжелом состоянии, с серьёзными ожогами и травмой головы. Ранее сообщалось, что его машина попала под удар украинского дрона, что вызвало слухи о его гибели. Первоначально о его смерти 7 августа заявил депутат Госдумы Михаил Делягин, но позже эти сообщения были опровергнуты.
Читайте также:
Военкор Поддубный жив: последняя информация о его здоровье
Сообщают, что Поддубного увезли на скорой с ожогами
Герасимов: ВСУ в Курской области ждет полный разгром
Елена Перлова