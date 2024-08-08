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Депутат Госдумы Саблин опроверг гибель военкора Поддубного

Саблин написал, что Поддубный жив и пожелал ему долгой жизни
08 августа 2024, 00:03
Фото: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин выпустил опровержение гибели военкора Евгения Поддубного. Об этом сообщает Lenta.ru.
Саблин опроверг сообщения о гибели военкора Евгения Поддубного, которые появились в СМИ. В своем Telegram-канале он выразил надежду на долгую жизнь Поддубного, несмотря на сложные условия, в которых он оказался.

Политик Олег Царев также подтвердил информацию, что Поддубный жив.



«Женя точно жив! У него ожоги и травма головы», - уточнил Царев, сославшись на данные из приемной губернатора Курской области.
По информации канала Readovka, Поддубный госпитализирован в тяжелом состоянии, с серьёзными ожогами и травмой головы. Ранее сообщалось, что его машина попала под удар украинского дрона, что вызвало слухи о его гибели. Первоначально о его смерти 7 августа заявил депутат Госдумы Михаил Делягин, но позже эти сообщения были опровергнуты.

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Посол Мирошник раскрыл, что будет с теми, кто напал на Поддубного
Мирошник: покушение на Поддубного — военное преступление, будет расследование
08 августа 2024, 00:32

Фото: Минобороны РФ

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал покушение на военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного военным преступлением и заявил, что оно будет расследовано.
По информации ВГТРК, Поддубный получил ранения в результате атаки украинского дрона в Курской области. Как сообщили в приемной Курской областной больницы, Поддубный был доставлен в учреждение и находится в живом состоянии. Его автомобиль попал под обстрел ВСУ в приграничном районе.

Мирошник отметил, что атака могла быть целенаправленной.

«Я совершенно не исключаю, что Евгения Поддубного могли выследить и нанести целенаправленный удар, но, слава Богу, не смертельный. Он слишком заметная фигура для врагов, разоблачающая фейки украинских ЦИПСО. Он суперпрофессионал, но суперпрофессионал-журналист, а не шпион или диверсант», — сказал Мирошник.
Посол подчеркнул, что дроны стали доступным средством для нанесения ударов по гражданским лицам, особенно по движущимся автомобилям. По его данным, за последние полгода от ударов дронов ВСУ пострадали около 700 человек.

Мирошник также отметил, что покушение на журналиста является военным преступлением с точки зрения международного права.

«Я уверен, что расследование покушения на легендарного военкора будет проведено в кратчайшие сроки, и исполнители и заказчики преступления очень скоро пожалеют о своем злодеянии», — добавил он.

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ООН обеспокоена ранением Поддубного в результате атаки ВСУ
ООН выразила озабоченность в связи с атакой ВСУ на журналиста Поддубного
08 августа 2024, 00:18

Фото: Минобороны РФ

В Организации Объединенных Наций выразили озабоченность атакой ВСУ на военкора Евгения Поддубного. Сообщается, что в результате инцидента журналист доставлен в больницу с ожогами.
Организация Объединенных Наций (ООН) выразила озабоченность в связи с атакой, которая привела к серьезному ранению военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«Мы обеспокоены атакой, приведшей к ранению журналиста, и надеемся на его скорейшее выздоровление», — сказал Хак, передает ТАСС.
Поддубный получил тяжелое ранение в результате атаки украинского дрона, когда его машина попала под обстрел. В настоящее время военкор находится в больнице Курска в тяжелым состоянии. Как сообщил врио главы Курской области Алексей Смирнов, Поддубный пришел в сознание и получает необходимое лечение.
ОНН продолжает следить за ситуацией и выражает надежду на быстрое восстановление корреспондента.

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Генералу Булгакову предъявлено обвинение по делу о мошенничестве
ТАСС: Булгакова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере
07 августа 2024, 23:00

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере предъявлено генералу Дмитрию Булгакову. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранителей.
«Оно (обвинение) связано с поставкой определенного оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге», — прокомментировали журналистам.

Дмитрий Булгаков был главным тыловиком Минобороны РФ. Ранее сообщалось, что обвиняемый в коррупции фигурант уголовного дела сотрудничает со следствием. Экс-замглавы оборонного ведомства дает показания, а также пытается доказать, что непричастен к преступлениям, которые ему инкриминируют. Вместе с тем он не признает вину.

Булгакова отправили в СИЗО в конце июля.

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#криминал
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В Москве охранники супермаркета жестоко избили мужчин из ЛНР
Mash: в Москве охранники супермаркета избили двух мужчин из ЛНР
07 августа 2024, 19:56

Фото: iStock/globalmoments

Охранники супермаркета на юго-востоке Москвы жестоко избили двух мужчин из Луганской народной республики. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
На опубликованных в сети кадрах видно, как несколько сотрудников-кавказцев на повышенных тонах разговаривали с двумя молодыми людьми. Затем один из охранников толкнул приехавшего из Луганска. После того, как охранники заметили, что их потасовку снимают на телефон, то они стали избивать одно из мужчин.

Согласно информации источника, работники магазина задевали мужчин несколько дней подряд. Они требовали предъявлять чеки за оплаченную продукцию, а также угрожали.

В другой день 7 сотрудников супермаркета пригласили молодых людей на территорию, где не было камер. После драки одному из пострадавших медики диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом челюсти.

По факту произошедшего на буйных охранников завели административные протоколы о мелком хулиганстве.

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В лесопарке Новой Москвы нашли тело мужчины, он мог покончить с собой
07 августа 2024, 19:36

Фото: istockphoto/Dzurag

В лесопарке Новой Москвы нашли тело мужчины, который мог, по предварительным данным, покончить с собой. В столичной прокуратуре уточнили, что видимые телесные повреждения на теле мужчины отсутствуют.
Ранее сообщалось, что в Новофедровском в столице обнаружено тело мужчины в полиэтилене. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Перед этим в Томской области сообщили об обнаружении пакета, внутри которого была человеческая голова. Как рассказали полицейские, им позвонил заявитель и сообщил о страшной находке около озера. До этого он подвозил мужчину, выбросившего пакет, от которого, в салоне осталась, предположительно, кровь.

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Погуляли с дедушкой и умерли: двое маленьких детей загадочно скончались под Красноярском
07 августа 2024, 18:53

Фото: iStock/JosuOzkaritz

Трагедия произошла в небольшой деревне под Красноярском в 2021 году. Пятилетний братик с шестилетней сестричкой отправились погостить к бабушке с дедушкой и больше домой не вернулись. О том, что произошло с детьми и в чем винят родственников малышей расскажет редакция «Радио 1».

Загадочная смерть детей из Красноярска


В августе 2021 года 25-летняя мать-одиночка привезла своих детей погостить к бабушке с дедушкой. Вечером девушка заказала роллы. Ужинали всей семьей, в том числе дети. Через некоторое время средняя дочь сильно заплакала и пожаловалась на самочувствие, однако вскоре успокоилась и уснула. Утром молодая мать и бабушка отправились по делам, а за детьми остался присматривать глава семейства.

Около полудня пожилая родительница вернулась домой и обнаружила внуков без признаков жизни. Девочка лежала на диване на животе, ее тело было холодным. В состоянии шока женщина побежала в ближайший магазин, чтобы позвать на помощь. Через некоторое время в соседней комнате был обнаружен еще один труп. Скончался младший ребенок. Он также лежал на животе.

В живых из детей в этот момент осталась только старшая семилетняя дочь. Ее осмотрели врачи, ее жизни ничего не угрожало.

Причины смерти

Фото: iStock/aga7ta

Основная версия случившегося – отравление. Осмотр тел не показал никаких признаков насильственной смерти. Однако то, что именно могли употребить дети, долгое время оставалось загадкой. Под подозрение в первую очередь попало заведение, где была заказана еда. Проверка ничего подозрительного не показала. Перебрав несколько версий, следователи пришли к выводу, что необходимо проанализировать то, как дети провели свой последний день.

Оказалось, что рядом с участком росло дикое растение – купена душистая. Дети, играя в мяч, постоянно прикасались к его листьям. По словам выжившей девочки, вместе с сестрой и братом они поправляли листы цветка, когда играли, опасаясь быть наказанными за примятые листья. Однако экспертиза не смогла подтвердить или опровергнуть эту версию. У ядовитого вещества очень быстрый период распада, поэтому его невозможно обнаружить уже через несколько часов после смерти.


Общественность обвинила в произошедшем семью


Трагедия получила широкую огласку и обсуждалась в социальных сетях. Неравнодушные граждане встали на защиту горем убитых родственников, выражали им слова поддержки и соболезнования. Но нашлись и те, кто возложил вину за произошедшее на дедушку, который не углядел за детьми.
«Цветок рос за участком, значит они погуляли с дедушкой, а потом умерли. Виноват он», «Если это яд в растении, почему отравились не все?», «Не доглядели родители», – сокрушаются возмущенные пользователи Сети.

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Против ипотек: журналист в США прервал прямой эфир из-за напавшей на него птицы
Журналист Sky News Саймон Лав прервал прямое включение из-за напавшей птицы
07 августа 2024, 18:21

Фото: istockphoto/MriyaWildlife

Телерепортер Sky News Саймон Лав прервал прямое включение, поскольку на него напала птица. Как сообщает издание The Daily Mail, журналист говорил про ипотечные кредиты, как вдруг позади появилась птица.
«На меня только что напали! Простите (...). На меня только что напала птица», — сказал Лав, отойдя в сторону.

По его словам, птица оказалась настырной и пыталась атаковать за пять минут аж несколько раз. Позже репортаж продолжился.

Похожий случай произошел в Хорватии, где журналистку Ивану Розич окатили водой, когда она сообщала про лесные пожары.

А в Австралии журналистка Андреа Кротерс решила поцеловать незнакомца во время прямого эфира.

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#сша
#ипотека
#новости
#атака
#птицы
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Пенсионер лишился почти 83 миллионов рублей из-за мошенников в Москве
Пенсионер в Москве лишился из-за мошенников почти 83 млн рублей за 6 дней
07 августа 2024, 18:00

Фото: istockphoto/Butsaya

Почти 83 миллиона рублей потерял пенсионер из Москвы в течение шести дней, сообщает столичная прокуратура. Мошенники выманили средства по телефону. Потерпевший сделал 90 переводов.
«Когда аферисты начали интересоваться ценностями, находящимися у мужчины дома, он понял, что его обманули», — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что жертве для убедительности присылались якобы документы из банка. По данным прокуратуры, пенсионеру даже позвонили по видео, показав служебную корочку и сообщили, что с его счетов пытаются снять деньги и получить кредит на его имя.

В московской прокуратуре напомнили, что при подобных звонках необходимо немедленно прекращать диалог.

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#россия
#москва
#прокуратура
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#новости
#пенсионеры
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Лживая тварь заслужила смерть: политик зарезал жену, похвастался в соцсетях и умер перед судом
Экс-кандидат в депутаты, убивший жену, умер до суда: подробности
07 августа 2024, 17:46

Фото: iStock/redstallion

Бывший кандидат в депутаты Евгений Никольский из Твери, зарезавший свою супругу на глазах у собственной дочери, внезапно скончался, не дожив до суда. О подробностях хладнокровного убийства, равнодушного признания политика и странных обстоятельствах его гибели расскажет редакция «Радио 1».

Выследил и нанес пять ударов ножом


Экс-кандидат в депутаты расправился со своей супругой 20 апреля. Причиной агрессии стала банальная ревность. Никольский и прежде подозревал жену в изменах, устраивал скандалы и поднимал на нее руку. Во время нападения женщина прогуливалась со своей 11-месячной дочерью в парке. Никольский резко набросился на супругу и несколько раз ударил ее ножом. Из-за обильной кровопотери женщина скончалась на месте.

Признание в социальных сетях


Раскаиваться в содеянном Никольский даже не думал. После убийства супруги он опубликовал пост, в котором во всем признался и обвинил убитую в произошедшем.

«Да, я это сделал. Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание. С гордо поднятой головой, потому что все сделал правильно. Когда человек, которому годами отдаешь всю душу без остатка, предает — это не должно оставаться безнаказанным. Плевать, что будет со мной, но лживая тварь получила по заслугам, и пусть такая же судьба постигнет всех ей подобных. Обращаюсь ко всем с единственной просьбой — сберегите дочку. Она — мой последний стимул жить», — заявил Никольский.

В Ульяновке мужчина жестоко убил сожителя возлюбленной из-за ревности
В Ульяновке мужчина жестоко убил сожителя возлюбленной из-за ревности

Больница вместо СИЗО


Оказалось, что во время нападения на женщину недалеко от места происшествия находился брат погибшей. Мужчина пытался оказать помощь истекающей кровью сестре, но тщетно. По данным телеграм-канала «Baza», Никольский мешал ему, и тогда тот несколько раз ударил общественника подвернувшимся домкратом.
Из-за полученных травм, Никольский был госпитализирован.


Причины смерти экс-кандидата в депутаты


После избиения Никольский находился в тверской больнице и ожидал процесса по избранию меры пресечения. Однако до суда политик не дожил. Накануне он плохо себя почувствовал и потерял сознание.
Предварительно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.


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