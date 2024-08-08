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Посол России в США требует немедленного прекращения поставок оружия Украине

Посол России в США Антонов призвал к прекращению поставок оружия Украине
08 августа 2024, 06:00
Фото: сайт НАТО

Фото: сайт НАТО

Посол России в США Анатолий Антонов обратился к Вашингтону с призывом прекратить поставки оружия Украине. В своем заявлении, опубликованном в Telegram-канале российской дипломатической миссии, Антонов подчеркнул необходимость прекратить поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) и «одернуть неонацистов», как он выразился.
Антонов отметил, что поставки американского оружия в Украину способствуют эскалации конфликта и ведут к значительным потерям, в том числе среди мирного населения. Дипломат подчеркнул, что границы России считаются священными, и пообещал, что «никто из террористов не уйдет от возмездия». По его словам, действия ВСУ, в том числе в Курской области, где недавно произошли атаки на российскую территорию, являются террористическими акциями, в которых задействовано американское вооружение.

«Америка должна пересмотреть свою политику и прекратить снабжение оружием, которое используется для нападений на наши территории. Это не только усиливает конфликт, но и угрожает стабильности региона», — заявил Антонов.



Ранее, 7 августа, российский Генеральный штаб сообщил, что продвижение ВСУ в Курской области, где произошли недавние обострения, было остановлено. Глава Генштаба Валерий Герасимов отметил, что российские силы успешно сдерживают атаки и защищают территорию.
Антонов также осудил действия украинских войск, обвиняя их в применении американского оружия против России, что, по его мнению, подрывает международные нормы и усиливает напряженность в регионе.

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#конфликт
#вооружение
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#дипломат
#всу
#антонов
Россия потребовала от ООН осудить атаку ВСУ на военкора Поддубного
Россия потребовала немедленно осудить в ООН атаку ВСУ на Поддубного
08 августа 2024, 02:55

Фото: сайт ООН

Российское постпредство при ООН потребовало от организации немедленно осудить атаку украинских военных на журналиста ВГТРК Евгения Поддубного. Об этом сообщили в российском постпредстве через социальную сеть X.
В ответ на комментарий заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака, который выразил обеспокоенность по поводу ранений Поддубного и пожелал ему скорейшего выздоровления, российская миссия заявила: «Мы требуем, чтобы ООН немедленно и решительно осудила эту жестокую атаку. Надеемся, что на этот раз представители профильных органов ООН найдут нужные слова, а лучше предпримут действия, чтобы предотвратить новые возможные зверства киевского режима в отношении представителей прессы».

В постпредстве также выразили недовольство по поводу недостаточной реакции международного сообщества на преступления, совершенные против журналистов.

«Сколько еще журналистов должно стать жертвами преступлений клики (Владимира) Зеленского, чтобы наши западные коллеги отреагировали?» — задаются вопросом в российской миссии.

Евгений Поддубный получил тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона в Курской области, когда его машина попала под обстрел. Российские власти считают это действие актом агрессии и требуют решительных мер со стороны международных организаций.

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#оон
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Посол России в США Антонов: реакция США на действия ВСУ в Курской области возмутительна
Посол Антонов возмущен реакцией США на атаку ВСУ в Курской области
08 августа 2024, 02:45

Фото: сайт Конгресса США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 7 августа раскритиковал реакцию США на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, назвав её возмутительной. В своем заявлении он отметил, что американские власти не только не осудили действия Киева, но и продолжили поддерживать их, несмотря на трагедию.

«Публичные заявления американских властей в ответ на провокационную выходку киевских головорезов на территории Российской Федерации воистину возмутительны. В очередной раз от чиновников не прозвучало ни слов критики в адрес своих клиентов, ни сожаления в отношении жертв трагедии», — приводит слова Антонова Telegram-канал посольства РФ в США.

Антонов охарактеризовал украинские действия как «очевидную террористическую акцию», осуществляемую с помощью американского оружия, передают «Известия». Он также добавил, что атаки в Курской области являются следствием неудач ВСУ на фронте.

«Хотел бы подтвердить, что российские границы — священны. Никто из террористов не уйдет от возмездия. Вашингтон должен прекратить поставки оружия Киеву и «одернуть» неонацистов из ВСУ», — подчеркнул посол.
В ответ на атаку ВСУ, которая произошла 6 августа на позиции России в Курской области, США выразили желание получить дополнительную информацию от Киева. Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что действия ВСУ не противоречат подходам США, а координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби сообщил о запросе данных о массированной атаке.

Президент России Владимир Путин осудил атаки как масштабную провокацию и поручил оказать помощь жителям региона. Орловская область уже предоставила места для размещения первой группы эвакуированных из Курской области.

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#сша
#посол
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Слуцкий обвинил США в поддержке агрессии Украины
Слуцкий обвинил США в цинизме из-за атаки ВСУ на Курскую область
08 августа 2024, 02:20

Фото: сайт Конгресса США

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обвинил США в причастности к атаке ВСУ на Курск, передает РИА Новости. Он усомнился в заявлении Вашингтона о том, что они не располагали информацией о планах Зеленского.
Слуцкий обвинил США в цинизме, утверждая, что Вашингтон пытается сделать вид, что не имеет отношения к атаке ВСУ на Курскую область и не знал о планах украинского президента Владимира Зеленского.

В своем Telegram-канале Слуцкий написал, что в Вашингтоне «с особым цинизмом пытаются сделать вид, что не имеют никакого отношения к вторжению ВСУ в Курскую область и не знали об агрессивных планах Зеленского».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США хотят узнать больше о целях вылазки ВСУ в Курскую область, однако при этом поддерживают действия Украины.

Слуцкий подчеркнул, что эта позиция США лишь подтверждает его обвинения в цинизме, отмечая, что такие действия и заявления Вашингтона направлены на сокрытие реальной роли США в конфликтах, в которых участвует Украина.

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На Западе раскрыли, чего добьется Киев атаками ВСУ по территории РФ
Меркурис: действия Украины убедят РФ в том, что с ней не нельзя вести переговоры
07 августа 2024, 22:24

Фото: istockphoto/DmyTo

Атаки со стороны боевиков ВСУ под Курском убедят Россию в том, что с Украиной нельзя вести мирные переговоры. Об этом в своем блоге на видеохостинге YouTube рассказал аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Украинцы продолжают атаковать российскую территорию. <…> Русские теперь вряд ли будут считать переговоры хорошей идеей. Это убедит их еще больше, что украинцы — невозможный и неприемлемый партнер по переговорам», — считает он.

Меркурис назвал шаги украинской власти убийственными, они, по мнению аналитика, явно не усилят переговорные позиции киевского режима.

Ранее в Госдепе США заявили, что действия ВСУ под Курском являются суверенным правом Украины. Там отметили, что контактируют с республикой по текущей ситуации.

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#вс рф
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#новости
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В Госдепе отреагировали на атаку со стороны ВСУ в Курской области
Госдеп: США контактируют с Киевом насчет вылазки боевиков ВСУ в Курской области
07 августа 2024, 22:02

Фото: istockphoto/Kiyoshi Tanno

США контактируют с киевским режимом насчет атаки со стороны ВСУ на Курскую область, но считают действия Украины на территории РФ суверенным решением украинской власти. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.
«Мы в контакте с украинцами относительно той операции, которую они предприняли по другую сторону границы сегодня... Однако, в конечном счете, решения относительно того, как проводить свои операции, являются решениями самой Украины», — сказал он.

Миллер добавил, нет ничего необычного в том, что Киев не уведомил Штаты о своей тактике заблаговременно.

Бои на приграничье под Курском продолжаются с 6 августа. В регионе действует режим ЧС.

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#курская область
#новости
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Политолог Кортунов озвучил истинные мотивы отказа Африки от Украины
Политолог Кортунов: Африка отвернулась от Украины из-за радикалов
07 августа 2024, 20:24

Фото: iStock/Silent_GOS

Политолог Андрей Кортунов высказал мнение о том, что Нигер и Мали отказались от Украины из-за поддержки последней радикалов.
«Если говорить о поддержке Украиной туарегов, эти действия Киева вызывают наибольшую обеспокоенность в странах, на территории которых туареги ведут сепаратистскую деятельность. На юге они выходят на Мали, Буркина-Фасо, а на севере — Чад, Ливию, возможно, Алжир. Это не означает, что все эти страны разорвут отношения с Украиной, но у них есть основания для обеспокоенности из-за усиления радикальных группировок туарегов», — объяснил в беседе с NEWS.ru Кортунов.

Ранее российский дипломат Мария Захарова заявляла, что боевики ВСУ не могут победить Россию на поле боя, поэтому Украина открыла «второй фронт» в Африке, «поддерживая террористические группировки в дружественных Москве государствах континента».

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#отношения
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#нигер
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В ООН сделали заявление по поводу действий ВСУ в Курской области
ООН: атака со стороны боевиков ВСУ на Курскую область повышает риск эскалации
07 августа 2024, 20:07

Фото: istockphoto/Askolds

Атака со стороны украинских военных под Курском повышает напряженность обстановки, в ООН поддерживают деэскалацию конфликта. Об этом заявил зампред генсека международной организации Фархан Хак.
«Все эти инциденты повышают риск тревожной эскалации кризиса, и мы хотим, чтобы ситуация была как можно более деэскалирована», — сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.

Боевики ВСУ попытались прорвать оборону приграничных территорий в Курской области в минувший вторник, 6 августа. В Минобороны России доложили, что в указанный район отправлены резервы ВС РФ.

Российский лидер Владимир Путин заявлял, что Киев ведет неизбирательную стрельбу, в очередной раз устраивая провокацию.

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#оон
#россия
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#всу
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Силуанов рассказал Путину детали поездки в Крым на мотоцикле
07 августа 2024, 19:01

Фото: сайт Кремля

Министр финансов России Антон Силуанов остался доволен поездкой в Крым на мотоцикле. Об этом он рассказал президенту России Владимиру Путину.
На совещании с членами правительства Путин спросил Силуанова, ездил ли он в отпуск на мотоцикле.

«Владимир Владимирович, я каждый год собираюсь на себе прочувствовать изменения, которые происходят в туристической отрасли, в автодорожной отрасли. И в этом году действительно, недавно вернулся из Крыма. Хочу сказать, что с каждым годом дорожная инфраструктура улучшается», — ответил Силуанов.

При этом Путин перебил его и опять спросил, ездил ли тот на мотоцикле. Тогда Силуанов уклончиво ответил, что ездил на двухколесном транспорте.

По словам министра финансов, дорога от Краснодара до Крыма стала намного лучше. По пути стало меньше пробок, а в Крыму появилась отличная инфраструктура: новые заправки и дорожные развязки. Таким образом, Силуанов отметил, что отдых с использованием личного автотранспорта становится все комфортнее.

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Юрист Кубанцев объяснил важность обмена заключёнными между США пи РФ
07 августа 2024, 17:58

Фото: iStock/vchal

Адвокат, кандидат юридических наук, специалист по международному законодательству Сергей Кубанцев заявил, что масштабный обмен заключёнными между США И Россией важен тем, что он продемонстрировал способность стран НАТО, в частности США к договору.
«Я бы не сказал, что это шаг к потеплению. Но это показатель договороспособности сторон. Политика США в последнее время — это мировое господство. Мы с этим не согласны. Потепления здесь нет, но есть договороспособность. В последнее время много международных соглашений были расторгнуты, и США, и Россия вышли из некоторых соглашений. Возможно, здесь мы увидим какой-то прогресс, касающийся договороспособности сторон», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Кубанцев.

До этого юрист Илья Русяев прокомментировал арест имущества бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова судебными приставами на сумму 79 млн рублей.

«Основанием для ареста имущества послужила значительная задолженность Нурмагомедова перед ФНС, которая, по разным оценкам, составляет от 297 до 302 млн рублей. Это может указывать на серьёзное нарушение налогового законодательства: неуплата налогов в крупном размере может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность», — ответил в беседе с Общественной Службой Новостей Русяев.

Ранее доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявлял, что за запуск дрона в запрещённых местах наступает административная ответственность в виде штрафа.

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