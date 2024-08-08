Фото: сайт НАТО
Посол России в США Анатолий Антонов обратился к Вашингтону с призывом прекратить поставки оружия Украине. В своем заявлении, опубликованном в Telegram-канале российской дипломатической миссии, Антонов подчеркнул необходимость прекратить поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) и «одернуть неонацистов», как он выразился.
Антонов отметил, что поставки американского оружия в Украину способствуют эскалации конфликта и ведут к значительным потерям, в том числе среди мирного населения. Дипломат подчеркнул, что границы России считаются священными, и пообещал, что «никто из террористов не уйдет от возмездия». По его словам, действия ВСУ, в том числе в Курской области, где недавно произошли атаки на российскую территорию, являются террористическими акциями, в которых задействовано американское вооружение.
«Америка должна пересмотреть свою политику и прекратить снабжение оружием, которое используется для нападений на наши территории. Это не только усиливает конфликт, но и угрожает стабильности региона», — заявил Антонов.
Ранее, 7 августа, российский Генеральный штаб сообщил, что продвижение ВСУ в Курской области, где произошли недавние обострения, было остановлено. Глава Генштаба Валерий Герасимов отметил, что российские силы успешно сдерживают атаки и защищают территорию.
Антонов также осудил действия украинских войск, обвиняя их в применении американского оружия против России, что, по его мнению, подрывает международные нормы и усиливает напряженность в регионе.
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«Америка должна пересмотреть свою политику и прекратить снабжение оружием, которое используется для нападений на наши территории. Это не только усиливает конфликт, но и угрожает стабильности региона», — заявил Антонов.
Ранее, 7 августа, российский Генеральный штаб сообщил, что продвижение ВСУ в Курской области, где произошли недавние обострения, было остановлено. Глава Генштаба Валерий Герасимов отметил, что российские силы успешно сдерживают атаки и защищают территорию.
Антонов также осудил действия украинских войск, обвиняя их в применении американского оружия против России, что, по его мнению, подрывает международные нормы и усиливает напряженность в регионе.
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Елена Перлова