«Вряд ли Америка может этим гордиться»: Кремль ответил Байдену на его оскорбление Путина

Фото: Официальный сайт Кремля
Вряд ли Америка может гордиться президентом, который оскорбляет лидеров других государств, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Выступая на ежегодном обеде, приуроченном к ирландскому празднику День святого Патрика, американский президент Джозеф Байден призвал всех противостоять российскому лидеру Владимиру Путину, а также назвал его бандитом.
Стоит напомнить, что этот раз - далеко не первый, когда глава США публично оскорбляет своего российского коллегу. Ранее он уже называл его «бандитом», на что Путин вспомнил о детстве. Президент РФ рассказал, что он также, мальчишкой, дразнился с другими во дворе, на что оппоненты всегда отвечали — «кто обзывается — тот сам так называется».
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«Такие выражения не красят глав государств. Вряд ли Америка может гордиться таким», — ответил на слова Байдена Песков.
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Евгения Парфентьева