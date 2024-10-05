Посол Сирии в РФ указал на неправильный перевод его слов о вступлении в БРИКС

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Посол Сирии в России Башар Джаафари заявил, что его слова о подаче заявки на вступление страны в БРИКС были неправильно переведены. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
Ранее была опубликована цитата дипломата, в которой указывалось, что Сирийская Арабская Республика направила письменные просьбы о вхождении в объединение.
После Джаафари сообщил, что на самом деле не произносил эти слова, подчеркнув, что Сирия пока продолжает вести переговоры по данному вопросу и не отправляла официальных документов о вступлении в БРИКС.
Напомним, что с 22 по 24 октября в Казани состоится международный XVI саммит объединения БРИКС под председательством России. В нём примет участие генсек НАТО Антониу Гуттериш.
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После Джаафари сообщил, что на самом деле не произносил эти слова, подчеркнув, что Сирия пока продолжает вести переговоры по данному вопросу и не отправляла официальных документов о вступлении в БРИКС.
Напомним, что с 22 по 24 октября в Казани состоится международный XVI саммит объединения БРИКС под председательством России. В нём примет участие генсек НАТО Антониу Гуттериш.
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Анастасия Чинкова